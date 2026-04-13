Đặt trong bối cảnh Đức Hòa - Hậu Nghĩa được quy hoạch là trung tâm hành chính, chính trị mới của Tây Ninh, dự án của Vinhomes thêm “tăng nhiệt”, hút dòng người và dòng tiền đổ về.

Sáng ngày 11/4, hàng nghìn người đã đổ về công viên The Pop Art Park (Vinhomes Green City), tham gia sự kiện Khai trương khu liên hợp thể thao và giải đấu Pickleball mở rộng.

“Chủ đầu tư quá tâm lý khi tổ chức giải đấu bài bản, mời cả nhà vô địch đơn nam PPA châu Á 2025, 3 lần vô địch Pickleball Quốc gia - Trịnh Linh Giang tham dự. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng. Sân đấu chất lượng chuẩn quốc tế, làm các màn tranh tài thêm thăng hoa”, anh Duy Anh (35 tuổi, Tây Ninh), cư dân tương lai của Vinhomes Green City chia sẻ.

The Pop Art Park (4,3ha) đã hoàn thiện, trở thành nơi tổ chức các giải đấu hấp dẫn tại Vinhomes Green City

Giữa không gian sinh thái thoáng đãng, những màn tranh tài thể thao hào hứng mang đến cơ hội giao lưu cộng đồng, giúp cư dân tương lai hình dung rõ nét về chuẩn mực an cư tại Vinhomes Green City. Song song, sự kiện thể thao này cũng đánh dấu thêm cột mốc khu đô thị đầu tiên của Vinhomes tại Tây Bắc TP.HCM hoàn thành thêm một tiện ích mới là công viên The Pop Art Park có quy mô 4,3 ha.

Trước đó, Vinhomes Green City cũng đã hoàn thiện một loạt tiện ích xanh: hồ trung tâm The Green Lake thi công xong vào cuối tháng 3, Wellness Park đạt tỷ lệ hoàn thiện 100%, tạo tiền đề vững chắc để đồng loạt đưa các công viên nội khu còn lại vào khai thác từ cuối tháng 6. Vào đầu tháng 4, mạng lưới giao thông nội khu chính thức thông tuyến, tạo sự kết nối liền mạch giữa các phân khu chức năng.

Trong năm 2026 sẽ là giai đoạn Vinhomes Green City tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cộng đồng cư dân khoảng 40.000 người.

Hàng loạt tiện ích tại Vinhomes Green City đã lộ diện đón cư dân vào trải nghiệm ngay trong năm 2026. Ảnh phối cảnh dự án

Nằm trong kế hoạch được ưu tiên triển khai tại khu đô thị còn có trường liên cấp Vinschool, dự kiến hoàn thành phần móng trong tháng 4/2026. Cùng với đó là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy mô 40.000m2, được định vị là điểm đến mua sắm, ẩm thực và vui chơi của toàn khu vực. Bao quanh các tiện ích lõi là mạng lưới công viên, hồ cảnh quan và các tuyến phố thương mại, góp phần tạo nên một cuộc sống cân bằng, thư thái và tiện nghi.

“Khi đô thị đã đi vào giai đoạn vận hành, các cột mốc hoàn thiện tiện ích không chỉ hút cư dân và còn làm tăng giá bất động sản. Nhà đầu tư nhận bàn giao xong đã có thể đưa tài sản vào khai thác tạo ra lợi nhuận từ dòng khách thực”, anh Hùng Anh, một nhà đầu tư đến từ TP.HCM chia sẻ.

Động lực tăng trưởng giá trị từ tiến độ hạ tầng bứt phá

Song hành với tiến độ hoàn thiện tiện ích nội khu, Vinhomes Green City không ngừng gia tăng sức hút nhờ sự tăng tốc của hạ tầng liên vùng ngay trong năm 2026.

Đầu tiên phải kể tới tuyến ĐT823D dự kiến thông xe ngày 30/04, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM về khu đô thị xuống còn khoảng 1 giờ 30 phút. Vành đai 3 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6; mở rộng QL1A lên 10 làn xe khởi công quý II, cùng nhịp với dự án mở rộng QL22 từ nút giao An Sương đến vành đai 3; khởi công đường Võ Văn Kiệt đoạn nối dài từ Ql1A đến ĐT823D; đường Nguyễn Văn Bứa khởi công trong quý II; tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã khởi công vào ngày 15/1/2026…

Phối cảnh của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương, kết nối trung tâm TP.HCM với Tây Ninh. Ảnh: MAUR

Khi mạng lưới này đồng thời vận hành, khoảng cách từ Vinhomes Green City tới trung tâm TP.HCM, các khu công nghiệp, đầu mối logistics… được rút ngắn. Đây là cơ sở để khu đô thị đón dòng cư dân mới, đội ngũ chuyên gia và lực lượng lao động tri thức đang dịch chuyển về Tây Bắc TP.HCM.

Một cộng đồng ở thực có chất lượng chính là nền tảng quan trọng để duy trì nhịp sống đô thị, củng cố thanh khoản và tạo cơ sở cho triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Đặt trong quỹ đạo phát triển của Đức Hòa - Hậu Nghĩa - khu vực vừa được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Tây Ninh, Vinhomes Green City đang hội tụ hai động lực then chốt.

Một mặt, hệ tiện ích nội khu ngày càng hoàn chỉnh, làm đầy trải nghiệm sống mỗi ngày. Mặt khác, hạ tầng khu vực tiếp tục được đầu tư, rút ngắn khoảng cách kết nối giữa đại đô thị với TP.HCM và các trung tâm kinh tế lân cận.

Sự đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng và tiện ích tạo nền cho bất động sản tại đây phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu ở thực, hỗ trợ khai thác dòng tiền và duy trì dư địa tích lũy tài sản trong dài hạn.

Vinhomes Green City trở thành tâm điểm an cư và đầu tư tại Tây Bắc TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

Từ khu phức hợp thể thao đã mở cửa đến loạt hạng mục tiện ích và hạ tầng nối nhau về đích, Vinhomes Green City đang tạo dựng nền tảng cho một chuẩn sống mới tại Tây Bắc TP.HCM. Đây là lúc người khách hàng và nhà đầu tư nhìn thấy rõ hơn giá trị của một đô thị tích hợp, nơi an cư, đầu tư lâu dài được đặt trong môi trường sống hiện đại, tiện nghi, sinh thái và kết nối thuận tiện.

