Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa công bố thời hạn nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án khu chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Thành Thành Công, phường Trảng Bàng. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên khu đất 2,5ha, với quy mô gồm 4 khối nhà cao 14 tầng. Tổng số căn hộ là 1.130; giai đoạn 1 triển khai 829 căn, diện tích 44-65 m2/căn.

Về tiến độ thi công, dự án đang được triển khai, dự kiến hoàn thành phần móng vào tháng 9/2026. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028.

Phối cảnh khu chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Thành Thành Công, phường Trảng Bàng. Ảnh: TTC

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, người dân đủ điều kiện mua nhà ở xã hội có thể nộp hồ sơ đăng ký tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công (Khu Công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 3/4 đến ngày 26/6. Giá bán tạm tính từ 17,7 triệu đồng/m2 đến 19,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, sau khi nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư để cơ quan này kiểm tra giá bán căn hộ tại dự án.

Nếu giá bán sau kiểm tra cao hơn giá đã ký, chủ đầu tư không được thu thêm; nếu thấp hơn, phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua.