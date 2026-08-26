Một căn nhà 5 tầng tại Hà Đông đang được chủ nhà rao bán 8,3 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng so với trước. Căn nhà rộng 35m2, mặt tiền 4m, gồm 4 phòng ngủ, nằm tại mặt ngõ chính, ô tô có thể tránh nhau. Chủ nhà cho biết cần bán nhanh nên chấp nhận thương lượng thêm.

Khảo sát thị trường cho thấy nhà đất tại Hà Đông diện tích khoảng 30-35m2 hiện có giá từ 4-6 tỷ đồng. Những căn nhà phân lô, ô tô tránh hoặc có dòng tiền cho thuê được chào giá trên 10 tỷ đồng.

Tại khu vực Biên Giang, một căn nhà diện tích 33m2, thiết kế 3 phòng ngủ đang được chào bán 4,6 tỷ đồng. Nhà xây chắc chắn, sẵn sổ đỏ, chủ nhà có thể thương lượng với khách mua.

Tại khu vực Phú Lương, một căn nhà 5 tầng, diện tích 31m2 đang được rao giá 5,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 167,7 triệu đồng/m2. Căn nhà được giới thiệu có đầy đủ nội thất, nằm trong ngõ nông và cách đường ô tô khoảng 5m. Một căn khác diện tích 30m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh đang được chào bán 5,35 tỷ đồng, tương đương khoảng 178,3 triệu đồng/m2.

Với mức giá 6-9 tỷ đồng, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Tại La Khê, một căn nhà có diện tích 42,5m2, xây 6 tầng, được rao giá 8,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 207,1 triệu đồng/m2. Nhà được giới thiệu có đầy đủ nội thất, đường trước nhà rộng, ô tô có thể đỗ cửa và nằm trong khu dân cư gần khu đô thị.

Thị trường nhà đất Hà Đông. Ảnh: Kiều Oanh

Với phân khúc trên 10 tỷ đồng, những căn rao bán thường có diện tích lớn hơn, nằm trong khu phân lô hoặc có khả năng khai thác kinh doanh, cho thuê. Tại Yên Nghĩa, một căn nhà diện tích 50m2, xây 4 tầng được chào bán 11 tỷ đồng, tương đương khoảng 220 triệu đồng/m2. Nhà nằm trong khu phân lô dịch vụ, đường có vỉa hè và đủ rộng cho ô tô tránh nhau.

Tại Kiến Hưng, một căn nhà diện tích 70m2, xây 5 tầng, gồm 4 phòng ngủ và đầy đủ nội thất được rao giá 13,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 197,1 triệu đồng/m2. Đường trước nhà rộng, ô tô có thể tránh nhau. Căn nhà được giới thiệu phù hợp để ở kết hợp làm văn phòng.

Bất động sản tại Mỗ Lao đang có giá cao nhất trong số các căn được khảo sát. Tại khu vực này, một căn nhà diện tích 86,7m2, xây 6 tầng, có thang máy được rao giá 21,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 248 triệu đồng/m2.

Thanh khoản thấp

Theo ông Nguyễn Anh Tú, một môi giới bất động sản, Hà Đông không còn là tâm điểm của thị trường khi ít xuất hiện những thông tin mới về đầu tư, quy hoạch hay mở rộng hạ tầng. Thị trường nhà đất tại đây đã tăng cao và bước vào giai đoạn ổn định. Khi lực cầu suy yếu, người bán buộc phải điều chỉnh giá để tìm khách.

Thị trường đang phân hóa mạnh theo chất lượng công trình, vị trí và hạ tầng. Tại các khu vực như Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, một số căn nhà xây sẵn diện tích 30-35m2 được người mua quan tâm nhờ mức giá hợp lý. Những căn trong ngõ sâu, thiết kế cũ phải giảm giá mạnh nhưng vẫn chưa tìm được khách mua.

Hiện dòng tiền của nhà đầu tư đang có sự thay đổi. Thay vì tập trung vào nhà riêng trong ngõ nhỏ với khả năng khai thác cho thuê hạn chế, họ chuyển sang các sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền rõ hơn như căn hộ cho thuê hoặc căn hộ dịch vụ.

Ông Tú lưu ý người mua cần thận trọng với những tin rao “cắt lỗ” trên thị trường. Một số trường hợp có thể xuất phát từ việc người bán hoặc môi giới đưa ra mức giá kỳ vọng cao, sau đó điều chỉnh về mức giá thực tế và gọi là “cắt lỗ”. Mức giảm trên tin rao chưa phản ánh đầy đủ giá giao dịch thực tế trên thị trường.

“Những bất động sản có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng thường chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ. Ngược lại, những sản phẩm có giá bị đẩy lên quá cao hoặc chất lượng không tương xứng sẽ phải điều chỉnh mạnh”, ông Tú nói.