Trong 18-24 tháng tới, Vinhomes Global Gate Hạ Long bước vào chu kỳ tăng trưởng chưa từng có với màn ra mắt của hàng loạt đại tiện ích tầm cỡ thế giới.

Hạ Long chuẩn bị “lột xác” với loạt tiện ích tầm cỡ thế giới

Suốt một thập kỷ qua, lịch trình của đa số du khách khi đến Hạ Long đều gắn với các hoạt động quen thuộc, như tham quan vịnh, tắm biển tại Bãi Cháy, ăn hải sản trên thuyền... Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 năm nữa, bản đồ du lịch vùng vịnh sẽ có sự thay đổi lớn khi những đại tiện ích tầm cỡ thế giới tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đi vào hoạt động.

Đầu tiên, cuối năm 2027, thiên đường giải trí VinWonders 81 ha sẽ hoàn thiện với điểm nhấn là thủy cung 24h lớn bậc nhất thế giới - “ngôi nhà mới” của những loài “thủy quái” chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Tổ hợp 12 sân golf tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có tổng diện tích lên đến 950ha

Cũng trong quý IV/2027, cụm 3 sân golf đầu tiên nằm trong tổ hợp 12 sân golf rộng lớn bậc nhất Việt Nam sẽ “trình làng”.

Bước sang năm 2028, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ cắt băng khánh thành một trong những trung tâm outlet lớn nhất cả nước, đồng thời hoàn thành siêu sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ top đầu thế giới.

Đáng chú ý, cuối năm 2028 sẽ là thời điểm VinSpeed “bấm nút” thương mại hóa tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dẫn hàng triệu du khách từ Thủ đô tới trải nghiệm các “kỳ quan mới” của Hạ Long chỉ sau 23 phút di chuyển.

Theo TS. Ondrej Mitas (Đại học Breda, Hà Lan), “sức hút của sự mới lạ” là một trong những động lực mạnh mẽ để hấp dẫn du khách. Khi một công trình biểu tượng hay một trải nghiệm chưa từng có xuất hiện, nhu cầu trở thành những người đầu tiên khám phá sẽ tạo ra một lực cầu cực đại.

“Có tới 42% cảm xúc hạnh phúc trong mỗi chuyến đi đến từ việc được trải nghiệm những điều mới mẻ. Khi đặt chân đến địa danh mới, các chỉ số về sự hào hứng và phấn khích đều gia tăng rõ rệt”, TS. Ondrej Mitas cho biết.

Lợi thế tiên phong của quỹ căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1

Khi các đại tiện ích tầm vóc kỷ lục tại siêu đô thị biển lần lượt đi vào vận hành, Hạ Long được kỳ vọng sẽ đón thêm những làn sóng du khách mới với quy mô ngày càng lớn. Đây sẽ là cơ hội hiếm có cho những nhà đầu tư theo đuổi bài toán khai thác dòng tiền. Trong cuộc đua này, thời gian là lợi thế cạnh tranh. Càng vận hành sớm, khả năng đón đầu dòng khách và chuyển hóa thành lợi nhuận càng cao.

Những căn nhà phố resort 60 - 70 m2 được thiết kế tối ưu công năng cho đa dạng mô hình kinh doanh

Quỹ căn hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 sẽ sở hữu trọn vẹn lợi thế đó. Đây là một trong những khu được đưa vào vận hành sớm nhất toàn dự án, dự kiến bàn giao vào tháng 6 - 7/2027. Thời điểm này đặc biệt quan trọng khi trùng với mùa hè - mùa du lịch cao điểm của Hạ Long.

Các chủ sở hữu có thể khai thác kinh doanh ngay sau khi nhận nhà, thay vì mất thêm 6 - 12 tháng để hoàn thiện như các sản phẩm xây thô. Ngay lúc này, Vịnh Bình Minh 1 đã đủ lực để hút khách nhờ vị trí mặt biển “triệu đô” cùng bãi cát trắng và hàng dừa xanh thơ mộng như resort.

VinWonders sẽ trở thành địa điểm trải nghiệm “phải tới” của du khách khi đến Hạ Long

Mùa hè kết thúc cũng là lúc công viên giải trí VinWonders và bộ 3 sân golf đẳng cấp quốc tế đồng loạt khai trương, giúp duy trì nguồn khách đều đặn trong những tháng cuối năm.

Bước sang năm 2028, các chủ nhân có thể yên tâm nhìn dòng tiền tăng đều trong tài khoản, khi các tổ hợp mua sắm - giải trí đã mở cửa và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh bắt đầu chở những đoàn khách đầu tiên tới Hạ Long. Lưu lượng khách lúc này cũng sẽ tăng vọt bởi sân bay quốc tế Gia Bình công suất thiết kế 50 triệu lượt khách/năm, nằm ngay sát ga Gia Bình, đã vận hành ổn định.

Trong hoạt động thương mại, PGS. Mitsukuni Nishida tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), từ kinh nghiệm 16 năm nghiên cứu tại 47 thị trường khác nhau chỉ rõ, những đơn vị hiện diện sớm nhất thường nắm trong tay hai lợi thế quan trọng. Một là sở hữu các vị trí đắc địa với lưu lượng khách lớn nhất. Hai là định hình thói quen tiêu dùng của thị trường.

“Khi khách hàng đã quen thuộc với một địa điểm hay một thương hiệu dịch vụ, họ rất ít khi thay đổi quyết định, kể cả khi thị trường xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới”, vị chuyên gia lý giải.

Tiềm năng khai thác lớn sẽ càng phát huy hiệu quả khi đi cùng một chính sách tài chính đủ mạnh. Với dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1, Vinhomes đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong trong tối đa 24 tháng với khoản vay lên tới 70% giá trị căn. Ưu đãi này sẽ giúp nhà đầu tư có thể tập trung dành nguồn lực ban đầu cho công việc kinh doanh, thay vì chịu áp lực trả góp từ sớm.

Không dừng lại ở đó, sau khi hết thời hạn ưu đãi, chủ đầu tư còn cam kết mức lãi suất sẽ không vượt quá 9%/năm trong vòng 2 năm (áp dụng với các giao dịch từ 11/6 đến hết ngày 20/7/2026). Đây được xem là “lá chắn” quan trọng bậc nhất trong bối cảnh lãi suất thả nổi còn nhiều biến động.

Như vậy, khách hàng sẽ có 4 năm an tâm về tài chính, trong khi thực tế, chỉ cần chưa tới 2 năm nữa, Vịnh Bình Minh 1 đã bắt đầu bùng nổ dòng tiền nhờ các đại tiện ích.

Chưa kể, nhà đầu tư còn được tặng gói phí quản lý 36 tháng, giúp giảm tối đa chi phí vận hành trong khi dòng tiền kinh doanh vẫn đổ về đều đặn.

Vì thế, lựa chọn dòng căn hoàn thiện được xem là chiến lược đi trước thị trường của những nhà đầu tư có tầm nhìn.

(Nguồn: Vinhomes)