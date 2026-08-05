Từ trải nghiệm thực tế đến khẳng định niềm tin về chất lượng

Trên bản đồ sản xuất của Heineken Việt Nam, công ty có 5 nhà máy trên toàn quốc. Nhà máy Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng đặt tại Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược cung ứng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại toàn bộ khu vực miền Trung.

Đoàn đối tác tham quan dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng

Trong những năm qua, Heineken Việt Nam liên tục đầu tư, mở rộng và nâng cấp nhà máy Đà Nẵng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường cung ứng cho khu vực và tạo thêm giá trị cho các đối tác.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động thương mại, lan tỏa những giá trị phát triển bền vững cùng đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt tại miền Trung. Qua đó, Heineken Việt Nam cùng các nhãn hàng tiếp tục gắn kết, đồng hành với đối tác, mang đến những trải nghiệm kết nối ý nghĩa và cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung.

Với các đối tác kinh doanh - cầu nối đưa sản phẩm đến người tiêu dùng - Heineken Việt Nam thường xuyên triển khai các hoạt động gắn kết và nâng cao trải nghiệm hợp tác. Mới đây, doanh nghiệp đã tổ chức chương trình tham quan nhà máy Đà Nẵng dành cho các đối tác khu vực miền Trung.

Tại đây, các đối tác được trực tiếp tìm hiểu dây chuyền sản xuất tự động, khép kín, từ quy trình nấu bia, lên men đến kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Heineken. Điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm dây chuyền đóng lon hiện đại nhất của nhà máy với công suất 130.000 lon mỗi giờ.

Trải nghiệm thực tế giúp đối tác hiểu rõ hơn về công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn vận hành của Heineken Việt Nam

Lần đầu trải nghiệm không gian bên trong nhà máy Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, anh Trần Anh Dũng - chủ một nhà hàng tại Thành phố Huế cho biết: “Tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất, tôi ấn tượng với quy mô hiện đại của nhà máy. Từ hệ thống điều khiển trung tâm vận hành bằng công nghệ số, các bước kiểm tra nghiêm ngặt tại từng công đoạn đến hệ thống robot tự động sắp xếp sản phẩm vào kiện hàng, mọi quy trình đều được vận hành rất chuyên nghiệp”.

Kết nối đối tác kinh doanh, tạo dựng giá trị phát triển kinh tế

Heineken Việt Nam đánh giá cao vai trò đồng hành của các đối tác kinh doanh, thương mại và mô hình dịch vụ ẩm thực trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, công ty đồng hành cùng đối tác thông qua việc chia sẻ định hướng phát triển, lắng nghe phản hồi để không ngừng cải thiện hoạt động hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Doanh nghiệp cũng thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, chính sách và đầu tư các giải pháp công nghệ như ứng dụng đặt hàng, quản lý đơn hàng và tồn kho, giúp đối tác vận hành hiệu quả và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Anh Trần Nguyễn Chân Tín, chủ một cơ sở kinh doanh tại Huế, chia sẻ: “Chuyến tham quan nhà máy giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất bia hiện đại, khép kín và tự động. Điều đó càng khẳng định sự bài bản, chuyên nghiệp của Heineken Việt Nam”.

Đầu tư cải tiến công nghệ trong sản xuất kết hợp đồng hành chặt chẽ với các đối tác giúp Heineken Việt Nam xây dựng được niềm tin bền vững

Ông Phạm Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Tiêu thụ khu vực Huế - Quảng Trị - Quảng Bình, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự phát triển của Heineken Việt Nam luôn gắn liền với sự đồng hành của các đối tác kinh doanh và khách hàng. Chuyến tham quan không chỉ giúp các đối tác hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và cam kết chất lượng, mà còn mở ra cơ hội trao đổi, tăng cường hợp tác giữa hai bên”.

Heineken Việt Nam đầu tư công nghệ, hoàn thiện dây chuyền sản xuất tự động hóa khép kín nhằm tối ưu năng suất

Trong suốt ba thập kỷ qua, Heineken Việt Nam không ngừng mang đến những tác động tích cực cho kinh tế và xã hội Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2025, doanh nghiệp Heineken đã dành gần 22 nghìn tỷ đồng cho mua sắm nội địa, chiếm tới 82% tổng giá trị thu mua, tạo ra 167.000 cơ hội việc làm trên toàn chuỗi giá trị, đóng góp tương đương 0,5% GDP. Các hoạt động của Heineken cũng góp phần tạo động lực phát triển cho các đối tác, nhà cung ứng của công ty trên cả nước.

Bích Đào