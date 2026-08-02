Nỗ lực thương mại hóa robot hình người của Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ sau khi những màn diễn vũ đạo của chúng gây sốt tại Chương trình Xuân vãn năm ngoái.

Ai Lin, một người livestream bán hàng tại Hàng Châu, đã chi 30.000 USD mua robot đầu tiên để kinh doanh dịch vụ cho thuê.

Với giá 3.000 NDT mỗi ngày, khách hàng có thể thuê robot để thu hút đám đông tại triển lãm, biểu diễn sự kiện hoặc hỗ trợ cầu hôn.

"Thị trường mua bán robot hình người thực chất vẫn chưa bùng nổ vì robot hiện nay chưa thể tự vận hành - về cơ bản chúng chỉ là những món đồ chơi kích thước lớn", Ai Lin thừa nhận.

Một mẫu robot hình người của Agibot. Ảnh: Agibot

Bắc Kinh đang đặt cược hàng tỷ USD vào robot hình người nhằm nâng cao năng suất trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và lực lượng lao động sụt giảm.

Lian Jye Su, chuyên gia phân tích cấp cao tại hãng nghiên cứu Omdia, nhận định: "Trước đây, năng lực công nghiệp nằm trong tay Đức, Nhật Bản và Mỹ. Nhưng với robot hình người, đây là cơ hội hiếm hoi để cả thế giới phải nhìn về Trung Quốc".

Một nhà máy tại Bắc Kinh đặt mục tiêu giao 10.000 robot vào cuối năm 2026 và 500.000 chiếc vào năm 2030.

Morgan Stanley ước tính đến năm 2050, thế giới sẽ có khoảng một tỷ robot hình người, tạo ra thị trường trị giá hơn 5.000 tỷ USD.

Trung Quốc hiện chiếm đa số lượng robot hình người giao trên toàn cầu, vượt xa các đối thủ Mỹ như Tesla hay Figure AI.

Đầu tháng này, Bắc Kinh khởi động sáng kiến đưa robot vào hơn 100 "kịch bản ứng dụng giá trị cao" trong năm nay.

"Tôi tin rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của robot hình người chắc chắn đến từ Trung Quốc", CEO Tesla Elon Musk từng chia sẻ.

Dữ liệu chính thức cho thấy Trung Quốc hiện có hơn 153.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê robot.

Dịch vụ này xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến như Xianyu, Douyin hay SHAREBOT với giá chỉ từ 3.500 NDT một ngày, bao gồm phí vận chuyển và kỹ thuật viên đi kèm để điều khiển.

Hãng sản xuất AGIBOT dự báo thị trường cho thuê robot có thể đạt 1,5 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa biểu diễn và ứng dụng thực tế vẫn rất lớn. Tại trung tâm đào tạo X-Humanoid ở Bắc Kinh, hơn 120 robot xếp hàng thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác như phân loại bưu kiện, thay tã hay múc bỏng ngô dưới sự điều khiển của con người.

Thách thức lớn nhất hiện nay là robot thiếu dữ liệu thế giới thực để trở thành lao động thực thụ. Các hãng sản xuất phải trả cho X-Humanoid tới 150 USD mỗi giờ để thu thập dữ liệu tương tác vật lý.

Bên cạnh dữ liệu, giới hạn phần cứng cũng là rào cản lớn. Marco Wang, chuyên gia tại Interact Analysis, cho biết bàn tay linh hoạt của robot rất khó hoàn thiện do phải nén nhiều linh kiện vào không gian nhỏ bằng khớp tay người, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, chi phí cao và độ bền kém.

Do đó, nhu cầu hiện tại chủ yếu đến từ khu vực công và các dự án thử nghiệm. UBTECH, một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành, cho biết các dòng robot tiên tiến nhất của hãng mới chỉ đạt khoảng 80% năng suất của con người trong một số tác vụ đơn giản như xếp hộp.

Trung Quốc vẫn đẩy mạnh triển khai thực tế bằng cách hạ giá thành sản phẩm. Nước này hiện có hơn 140 nhà sản xuất robot hình người.

Tuy nhiên, tình trạng thị trường quá tải trong khi nhu cầu thực tế còn thấp khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó.

Unitree, nhà sản xuất robot hình người lớn nhất thế giới tại Hàng Châu, đang chuẩn bị niêm yết tại Thượng Hải.

Dù vậy, phần lớn doanh số của hãng vẫn đến từ các viện nghiên cứu, trong khi ứng dụng công nghiệp chiếm chưa tới 10%.

Khi được hỏi về thời điểm robot có thể tham gia dây chuyền sản xuất, Đại diện truyền thông Yolanda Xie của Unitree thận trọng: "Điều đó phụ thuộc vào các bước đột phá công nghệ và sự phát triển chung của toàn ngành".

(Theo CNN)