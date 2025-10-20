Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự tự tin là yếu tố then chốt quyết định thành công trong tương lai, bởi khi tin vào khả năng của mình, trẻ sẽ có động lực chủ động học hỏi và nỗ lực để đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng biết cách nuôi dưỡng sự tự tin cho con - đặc biệt là với các bé gái - khi trẻ thường chịu áp lực phải “hoàn hảo” lớn hơn. Chính nỗi sợ thất bại khiến các em dễ đánh mất sự tự tin vào bản thân.

Theo khảo sát của LEGO Group với hơn 60.000 phụ huynh và trẻ 5-12 tuổi, nhiều bé gái cho biết các em chịu áp lực phải hoàn hảo và cảm thấy người lớn thường lắng nghe ý tưởng của bé trai hơn.

Việc khuyến khích con sáng tạo giúp trẻ tự tin hơn, vì khi được thử nghiệm và chấp nhận rủi ro, trẻ học cách tin vào bản thân. “Khi trẻ sợ thất bại, chúng sẽ ngại thử nghiệm và hạn chế suy nghĩ sáng tạo”, nhà nghiên cứu giáo dục Jennifer Wallace (tốt nghiệp ĐH Harvard) cho biết.

Theo Wallace, chỉ cần thay đổi cách dùng từ và cách khen ngợi, cha mẹ có thể giúp con gái mình tự tin hơn. Dưới đây là 4 gợi ý của bà để nuôi dưỡng những cô gái tự tin, bản lĩnh.

Các bé gái được bố mẹ khuyến khích sự sáng tạo, dám thử nghiệm sẽ dễ tăng khả năng tự tin. Ảnh minh họa: Phạm Trọng Tùng

1. Đừng quá nhấn mạnh vào sự hoàn hảo - hãy khen ngợi nỗ lực và quá trình

Chuyên gia Wallace cho rằng cha mẹ nên giúp giảm bớt áp lực các bé gái thường gặp.

“Nhiều trẻ cảm thấy phải thật hoàn hảo do ảnh hưởng từ xã hội hay văn hóa. Nhưng chỉ cần thay đổi cách nói, người lớn đã có thể khiến trẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn”, bà chia sẻ.

Trong các hoạt động sáng tạo - nơi kết quả thường mang tính chủ quan, hãy tập trung khen vào chi tiết hoặc quá trình: “Mẹ thích cách con chọn màu này đấy!”.

Theo chuyên gia tâm lý Francyne Zeltser, khi cha mẹ khen ngợi nỗ lực thay vì chỉ kết quả, trẻ sẽ hiểu rằng điều quan trọng là cố gắng hết mình - chứ không phải lúc nào cũng phải hoàn hảo.

Điều này giúp trẻ duy trì động lực học tập và làm việc, ngay cả khi kết quả chưa được như mong muốn.

2. Biến thất bại thành cơ hội học hỏi

Theo CNBC Make It, dạy trẻ nhìn nhận sai lầm như một phần của quá trình học sẽ giúp chúng không sợ thất bại, giữ được tinh thần tích cực và sẵn sàng thử thách mới.

Những đứa trẻ dám thử sai, dám mạo hiểm thường kiên cường và dễ thành công hơn sau này.

Chuyên gia Wallace khuyên cha mẹ nên cởi mở chia sẻ về chính những sai lầm của mình, và kể cho con nghe cách mình học được điều gì từ đó.

“Tư duy phát triển (growth mindset) nghĩa là tin rằng con người có thể tiến bộ bằng nỗ lực và kiên trì, chứ không phải chỉ do năng khiếu bẩm sinh. Khi trẻ có tư duy này, các em sẽ dễ dàng đứng dậy sau thất bại, yêu thích việc học hỏi và sẵn sàng thử cái mới, dù có khó đến đâu”, bà nói.

3. Cẩn trọng với cách dùng từ - tránh định kiến giới tính

Chuyên gia Wallace nhấn mạnh: “Cha mẹ nên chú ý tới định kiến giới tính trong ngôn ngữ, đặc biệt khi nói về các sản phẩm sáng tạo của con gái”.

Nhiều bậc phụ huynh có thể không nhận ra rằng, những từ như “dễ thương” hay “đáng yêu” thường được dùng để miêu tả sản phẩm của bé gái, trong khi các bé trai lại được khen bằng những từ như “ngầu”, “táo bạo” hay “thiên tài”.

Theo khảo sát, những từ ngữ tưởng chừng vô hại này lại vô tình củng cố định kiến giới tính, khiến các bé gái thu hẹp sở thích và e dè khi theo đuổi lĩnh vực sáng tạo hay khoa học - công nghệ.

Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) cũng cảnh báo, định kiến ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng giới tính trong các ngành sáng tạo và STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học).

4. Giới thiệu cho con những hình mẫu truyền cảm hứng

Wallace khuyến khích cha mẹ trò chuyện với con về các hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng, đặc biệt là những người thành công trong các lĩnh vực vốn do nam giới thống trị, như đạo diễn phim hay các nữ giám đốc công nghệ.

Những hình mẫu này có thể là người nổi tiếng, bạn bè hoặc người thân, miễn là thành tựu của họ truyền đi thông điệp rằng: “Ai cũng có thể làm được điều lớn lao”.

Cha mẹ cũng nên làm gương bằng cách cùng con chơi, trò chuyện và chia sẻ cảm hứng sáng tạo của mình.

“Trẻ học tốt nhất bằng cách quan sát người lớn. Khi cha mẹ thể hiện sự tò mò, sáng tạo và tự tin, con cái cũng sẽ tự nhiên noi theo”, nhà nghiên cứu Wallace nói.

Tóm lại, nuôi dạy con gái tự tin không chỉ là khen ngợi hay khích lệ. Đó là cách cha mẹ lựa chọn từ ngữ, phản ứng với thất bại và làm gương trong cuộc sống hằng ngày. Những điều nhỏ bé này có thể tạo nên những cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh và hạnh phúc.