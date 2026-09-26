Ngôi nhà "chẳng giống ai"

Sau cánh cổng nhỏ, nhìn bình dị là một khoảng sân vườn xanh, rợp bóng cây và ngôi nhà với hệ mái ngói đỏ lớn, vươn rộng.

Trên khu đất chỉ 77m², gia đình anh Minh, chị Mai không chọn cách xây nhà cao tầng, nhiều phòng để có thêm diện tích sử dụng. Họ dành đất để làm khoảng sân vườn kết hợp hệ mái ngói phân tầng tạo bóng mát, giảm tác động của nắng hướng tây và hỗ trợ thông gió tự nhiên. Căn nhà như một ngôi nhà bình yên nơi miền quê được khéo léo đặt vào phố thị đông đúc, khác biệt với kiến trúc xung quanh.

"Nhà là nơi khiến cả gia đình chúng tôi muốn trở về ngay sau giờ làm, giờ học, bỏ lại những bộn bề nằm bên ngoài cánh cổng. Chúng tôi cùng nhau chăm cây, nấu ăn, tận hưởng khoảnh khắc bình dị bên nhau", gia chủ chia sẻ.

Ngôi nhà của gia đình anh Minh nằm lọt thỏm giữa dãy nhà cao tầng dày đặc, với kiến trúc độc đáo

Gia đình anh Minh, chị Mai có 2 con nhỏ. Họ từng sống thời gian dài ở chung cư. Vốn làm việc với cường độ cao, anh chị mong muốn có một không gian sống mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, đồng thời gần gũi thiên nhiên, thay vì không gian khép kín, phụ thuộc vào điều hòa.

"Điều gia đình yêu thích nhất ở căn nhà này có lẽ gói gọn trong hai chữ 'vừa đủ': Vừa đủ riêng tư cho mỗi người, vừa đủ không gian chung cho cả nhà bên nhau; đủ nắng những ngày đẹp trời và cũng đủ bình yên những ngày gió lớn, mưa giông.

Sau cánh cổng nhỏ, bình dị là một khoảng sân vườn, lát gạch đỏ và ngôi nhà mái ngói

Thời gian đầu, chuyển từ chung cư sang sống trong một ngách nhỏ, chúng tôi cũng không quen. Nhưng càng ở lâu, chúng tôi càng thấy đây là lựa chọn phù hợp. Các con có không gian cây cối để vui chơi thay vì chỉ tập trung vào thiết bị điện tử, có cơ hội trò chuyện với hàng xóm. Thi thoảng, những chú mèo trong hẻm lại ghé vào sân nằm ngủ dưới bóng cây, tạo nên những khoảnh khắc rất đỗi bình yên", gia chủ chia sẻ.

Không gian sống thay đổi linh hoạt

Mong muốn về một không gian sống nhẹ nhàng của gia đình anh Minh, chị Mai trở thành bài toán chính mà nhóm thiết kế phải giải quyết. Khu đất nằm cuối con hẻm cụt, xung quanh là những căn nhà cao 3-4 tầng xây dựng với mật độ cao, khiến việc đưa ánh sáng và gió tự nhiên vào nhà không đơn giản.

Thay vì tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, nhóm kiến trúc sư chủ động lùi công trình vào phía trong, dành lại khoảng phía trước làm sân vườn. Phần sân này không chỉ là khoảng đệm giữa ngôi nhà và con hẻm mà còn trở thành một phần trong đời sống của gia đình, nơi có cây xanh, nắng - gió của thiên nhiên.

Không gian phòng ăn, phòng khách liên thông ở tầng 1

"Thách thức lớn nhất với chúng tôi không đơn thuần là làm sao xây đủ diện tích sử dụng, mà là làm thế nào để một ngôi nhà nhỏ vẫn có được khoảng thở và sự kết nối với thiên nhiên trong bối cảnh đô thị ngày càng khép kín", kiến trúc sư Nguyễn Văn Trung chia sẻ.

Ngôi nhà không chia thành nhiều khu vực cố định mà ưu tiên những không gian có thể thay đổi theo nhu cầu của gia đình.

Các khu vực kỹ thuật và phục vụ như cầu thang, bếp, vệ sinh, kho được gom về một phía, dành phần diện tích còn lại cho sinh hoạt chung, ăn uống, nghỉ ngơi, học tập và vui chơi. Những vách ngăn cố định được thay bằng hệ cửa lùa, kết hợp thay đổi cao độ sàn và chuyển tiếp của hệ trần, giúp các không gian có thể đóng - mở linh hoạt.

Trong ngôi nhà này, mỗi khu vực có thể đảm nhận nhiều vai trò. Các không gian đều đón ánh sáng tự nhiên

Với gia đình có hai con nhỏ, cách tổ chức này cũng cho phép ngôi nhà thay đổi theo quá trình trưởng thành của trẻ. Một góc học tập có thể trở thành nơi vui chơi hoặc nghỉ ngơi; không gian chung có thể được mở rộng khi cả nhà quây quần và thu lại khi mỗi người cần sự riêng tư.

Phòng ngủ đơn giản, nhẹ nhàng

Điểm đặc trưng nhất trong kiến trúc nhà là hệ mái ngói đỏ lớn, vươn rộng và phân tầng thành nhiều lớp. Công trình không chủ đích mô phỏng một kiểu nhà truyền thống của vùng miền cụ thể nào, mà hình thức mái xuất phát từ điều kiện khí hậu và mặt chính của khu đất hướng tây.

Dưới hệ mái ấy, các khoảng không gian được kết nối với sân vườn, giúp cây xanh không chỉ xuất hiện như một phần trang trí mà trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày.

"Góc được gia đình yêu thích nhất là không gian đa năng ở tầng 1 - nơi vừa có thể học tập, làm việc, nghỉ ngơi, vừa là không gian để cả nhà quây quần bên nhau. Từ đây, tôi có thể ngắm khoảng sân nhỏ dưới tán lộc vừng, cây bọ cạp vàng trước cổng, các bé ríu rít gọi bạn hàng xóm từ ban công nhỏ còn vợ rất thích được nằm thư giãn dưới ánh đèn vàng ấm áp sau khi hoàn thành mọi việc trong ngày", gia chủ chia sẻ.

Ánh nắng len lỏi vào mọi không gian trong nhà

Ảnh: Trung Nguyen Architects