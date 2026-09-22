Ngôi nhà đất sét

Khoảng 10 năm trước, trong một chuyến khám phá huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ, Lê Tuấn Kiệt (SN 1996, quê TPHCM, hiện sống tại xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng) tìm đến một khu đất xanh mát bên hồ.

Ngồi dưới tán cây, anh phóng tầm mắt ra biển mây bồng bềnh và mặt hồ xanh ngọc trong ánh ban mai. Khung cảnh ấy khiến Kiệt hình dung về một ngôi nhà nhỏ giữa thiên nhiên, dưới những cây muồng đen đã được trồng từ nhiều năm trước.

Vốn yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên, Kiệt quyết định cùng vợ bỏ phố về rừng, bắt đầu bằng việc xây dựng ngôi nhà mà cả hai đã ấp ủ từ lâu.

Vợ chồng anh Kiệt bắt đầu cuộc sống mới bằng việc xây ngôi nhà bằng gỗ cũ, đất sét

Anh Kiệt kể: “Ngày 26/4/2019, vợ chồng tôi cùng người thân, bạn bè bắt đầu làm móng nhà. Đây là ngôi nhà đặc biệt, có nhiều ý nghĩa với tôi.

Căn nhà chủ yếu được làm từ gỗ cũ và đất sét - những vật liệu rẻ, dễ tìm, thân thiện với tự nhiên và cũng phù hợp với công việc xây dựng bằng vật liệu tự nhiên mà chúng tôi theo đuổi.

Tôi áp dụng kỹ thuật đắp đất sét trộn rơm lên khung tre, đồng thời cải tiến công thức phối trộn, kết cấu và quy trình thi công để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện đại, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà”.

Những mảng tường ngôi nhà được trát bằng đất sét trộn với rơm

Sau 1 năm thi công, căn nhà gỗ cũ, tường đắp đất sét của vợ chồng Kiệt cơ bản hoàn thiện. Trong 3 năm tiếp theo, căn nhà được vợ chồng anh trang trí, đóng nội thất để có hình dạng như hiện nay.

Về tổng thể, ngôi nhà như được chồng 2 căn nhà ba gian lên nhau. Tầng dưới ngôi nhà là không gian sinh hoạt chung gồm: bếp, quầy bar và phòng khách. Tầng trên là phòng ngủ, phòng xem phim, phòng làm việc và góc đọc sách. Từ tầng này có một ban công hướng ra hồ nước.

Mỗi tầng đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Trên cùng, anh Kiệt làm thêm 2 phòng ở phần gác mái. Vì ở trên cao, mỗi sáng thức dậy chỉ cần mở cửa sổ, không gian xanh mát như thu vào tầm mắt của hai vợ chồng.

Theo anh Kiệt, về tổng thể, ngôi nhà như được chồng 2 căn nhà ba gian lên nhau

Nơi để trở về

Ngôi nhà không được thi công bởi đội thợ chuyên nghiệp mà chủ yếu do vợ chồng anh Kiệt cùng gia đình, bạn bè tự làm. Vì vậy, từng vách đất, khung gỗ vẫn lưu lại dấu vết của những đôi bàn tay đã cùng vợ chồng anh dựng nhà.

Hiện nay, trong ngôi nhà còn có một cái bàn ăn rất lớn. Trên mặt bàn có hàng trăm hình vẽ của rất nhiều người đến thăm nhà để lại.

Anh Kiệt xem đó như một phần đặc biệt của căn nhà bởi nó cho thấy ngôi nhà không chỉ được xây bằng đất, bằng gỗ, mà còn được xây bằng sức lực, tình cảm của rất nhiều người.

Ngôi nhà của anh ẩn dưới tán lá xanh, mỗi sáng như chìm trong biển mây trắng bồng bềnh

Đến nay, ngôi nhà đã được 5 tuổi và trải qua những thay đổi theo các "sự cố" bất ngờ của gia đình anh Kiệt. Ban đầu, vợ chồng anh dự định xây nhà đất sét để làm dịch vụ nên thiết kế phòng theo hướng cho thuê.

Tuy nhiên, vài tháng sau khi khởi công, anh biết tin vợ mang thai. Vì vậy, anh điều chỉnh một số hạng mục, bổ sung khu vui chơi và thiết kế lại lan can theo hướng an toàn cho trẻ nhỏ.

Dù vậy, khi nhà hoàn thành, vợ chồng anh và con đầu lòng vẫn chỉ sinh hoạt trong một căn phòng ở tầng dưới. Không gian còn lại của căn nhà vẫn phục vụ khách du lịch.

Mãi cho đến khi biết tin sắp có con thứ hai, anh mới quyết định thay đổi cách sử dụng không gian ngôi nhà, biến nó thành tổ ấm thực sự của cả gia đình.

Hiện nay, vợ chồng anh Kiệt không cho thuê nhà mà sử dụng toàn bộ không gian bên trong

Vợ chồng anh không cho thuê nhà nữa mà để gia đình sử dụng toàn bộ không gian bên trong. Anh sắp xếp lại từng khu vực trong nhà theo nhu cầu của gia đình.

Tầng gác mái được anh Kiệt chia làm 2 phòng với một phòng là nơi ngủ nghỉ của cả nhà mỗi tối. Phòng còn lại là không gian thư giãn, nơi trước khi ngủ cả nhà anh Kiệt sẽ trò chuyện, đọc sách, vui chơi cùng nhau.

Không gian thư giãn trên gác mái, nơi trước khi ngủ, cả nhà anh Kiệt sẽ trò chuyện, đọc sách, vui chơi cùng nhau

Tầng dưới, anh thiết kế phòng làm việc, phòng xem phim, góc đọc sách, không gian vui chơi của 2 con nhỏ và một chiếc sofa nhỏ hướng ra mặt hồ. Ban công cũng được anh cải tạo để các thành viên gia đình có thể phơi nắng, ngắm cảnh.

Tầng trệt là căn bếp và bàn ăn, nơi vợ chồng anh gọi là trái tim, linh hồn của ngôi nhà. Anh cho biết, căn bếp được thiết kế, xây từ đất sét này không chỉ dùng để nấu ăn mà còn có tác dụng sưởi ấm cho ngôi nhà.

Căn bếp được thiết kế, xây dựng từ đất sét của ngôi nhà

Anh bộc bạch: “Từ khi sử dụng toàn bộ ngôi nhà cho gia đình, nơi đây trở nên đặc biệt với chúng tôi. Đây là nơi các con tôi chào đời, nơi chúng tôi từng thức trắng đêm, lần đầu lóng ngóng bế con trên tay... Những ký ức ấy đến nay vẫn hiện diện trong từng góc nhỏ của căn nhà.

Sau nhiều năm, chúng tôi đã thực sự sống trọn vẹn trong ngôi nhà từng mơ ước. Quan trọng hơn, cả hai lần đầu biết cảm giác nhớ một nơi để trở về.

Anh Kiệt cho biết đến nay, vợ chồng anh thực sự đã sống trọn vẹn trong mọi không gian căn nhà mà mình từng mơ về

Vốn thích khám phá và di chuyển, mỗi năm gia đình tôi vẫn có nhiều chuyến đi dài. Thế nhưng từ khi ngôi nhà trở thành không gian sống đúng nghĩa, mỗi lần đi xa, chúng tôi lại thấy nhớ nơi này.

Có lẽ, điều làm một ngôi nhà trở nên đáng nhớ chính là những ký ức được vun đắp ở đó: mùi hương quen thuộc khi mở cửa, tiếng cười của những người mình yêu và cảm giác bình yên khi biết rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu mưa gió, vẫn luôn có một nơi để trở về".

Mỗi ngôi nhà đều mang một ý nghĩa đặc biệt với người sở hữu. Đó có thể là nơi ghi dấu những cột mốc quan trọng, lưu giữ những ký ức không thể quên, hoặc là thành quả của những ước mơ, hoài bão được vun đắp qua năm tháng. Loạt bài “Nếp nhà qua năm tháng” ghi lại chuyện về những ngôi nhà đặc biệt, nơi mỗi không gian, đồ vật, đổi thay…đều gắn với những câu chuyện riêng.

Ảnh: NVCC