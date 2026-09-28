Tiếp nhận hồ sơ đợt 2 cùng chuỗi hoạt động tư vấn 1:1

Tiếp nối lộ trình triển khai, dự án NOXH Parc Ville Bắc Giang (nằm trong Khu đô thị Bavella Green Park, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh) tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua đợt 2 từ ngày 5/10/2026 đến ngày 10/11/2026.

NOXH Parc Ville Bắc Giang đã hoàn tất ký HĐMB đợt 1 với khách hàng

Với đặc thù của nhà ở xã hội, người mua cần đáp ứng các quy định về đối tượng và điều kiện về thu nhập, nhà ở cũng như các yêu cầu liên quan đến hồ sơ. Bởi vậy, quá trình chuẩn bị giấy tờ là một trong những bước được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm.

Nhằm tối ưu quy trình và giảm bớt rào cản thủ tục cho người dân, Văn phòng giao dịch NOXH Parc Ville Bắc Giang tổ chức hoạt động tư vấn trực tiếp miễn phí. Khách hàng khi đến văn phòng sẽ được đội ngũ chuyên viên rà soát chi tiết toàn bộ thành phần hồ sơ, đối chiếu các tiêu chí về đối tượng, thu nhập, thực trạng nhà ở và hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ theo quy định. Sự đồng hành này không chỉ nhằm giúp quá trình đăng ký của khách hàng thêm thuận tiện, mà còn thể hiện triết lý nhân văn của BV Land khi phát triển NOXH Parc Ville Bắc Giang: giúp người dân tiếp cận cơ hội an cư một cách thuận tiện và minh bạch.

Văn phòng giao dịch đón tiếp và tư vấn miễn phí cho khách hàng

Bên cạnh sự đồng hành về thủ tục, giải pháp tài chính cho người mua nhà cũng được tính toán hợp lý. Khách hàng đăng ký mua căn hộ tại NOXH Parc Ville Bắc Giang sẽ được tiếp cận gói vay ưu đãi từ ngân hàng với lãi suất từ 5,4%/năm. Mức trả góp hàng tháng được cân đối tương đương chi phí đi thuê nhà, giúp các gia đình trẻ giảm áp lực tích lũy ban đầu và chủ động trong kế hoạch quản lý dòng tiền.

Không gian sống tiện nghi ngay trung tâm TP Bắc Ninh

NOXH Parc Ville Bắc Giang sở hữu lợi thế về vị trí khi tọa lạc tại khu vực trung tâm hành chính mới của TP Bắc Ninh, liền kề cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Việc Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026 cũng tạo thêm động lực cho quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị tại khu vực.

Parc Ville Bắc Giang nằm trong khu đô thị Bavella Green Park với hệ thống tiện ích đa dạng

Đặc biệt, nằm trong Khu đô thị Bavella Green Park đã hoàn thành cảnh quan và hệ thống tiện ích hiện hữu, không gian sống của cư dân Parc Ville Bắc Giang được mở rộng thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi tòa nhà. Đây là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm khi tìm kiếm một nơi ở lâu dài, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và vui chơi giải trí của các thành viên trong gia đình.

Từ căn hộ, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích chung của khu đô thị như công viên trung tâm, hồ Ngọc Bích, khu vui chơi trẻ em ngoài trời và các không gian phục vụ sinh hoạt, vui chơi của gia đình. Đáng chú ý, dự án còn bố trí bể bơi trong nhà, bổ sung thêm không gian phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe và thư giãn của cư dân.

NOXH Parc Ville Bắc Giang sở hữu đa dạng loại hình căn hộ

Bên cạnh không gian sống, dự án cũng hướng tới tiêu chuẩn hoàn thiện tiệm cận căn hộ thương mại. Các căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên khi tất cả các phòng ngủ đều có mặt thoáng. Căn hộ được bàn giao với các hạng mục như sàn gỗ, trần thạch cao, cửa thép chống cháy,... cùng hệ thống thiết bị và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của dự án.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép đến tầng 14. Việc duy trì đồng bộ các mũi thi công giúp diện mạo dự án thay đổi rõ nét từng ngày. Theo đại diện đơn vị phát triển dự án BV Land, công trình đang bám sát lộ trình kế hoạch đề ra, dự kiến sẽ cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng vào quý IV/2027. Tiến độ xây dựng được đảm bảo không chỉ thể hiện năng lực triển khai của đơn vị phát triển mà còn mang lại sự an tâm cho người mua nhà về thời điểm nhận bàn giao.

Dự án NOXH Parc Ville Bắc Giang tư vấn khách hàng và tiếp nhận hồ sơ đợt 2 tại văn phòng giao dịch dự án: Địa chỉ: LK2.1 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Bắc Giang, Bắc Ninh Thời gian: Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần (Sáng: Từ 8h30 - 11h30; Chiều: Từ 13h30 - 16h30). Website: parcville.vn Email: info@arecavietnam.vn Hotline: 091 208 5115 Đơn vị phát triển: BV Land

(Nguồn: BV Land)