Nam Cần Thơ đang gia tăng vai trò hành chính, thương mại và dịch vụ, kéo theo nhu cầu tìm kiếm bất động sản thấp tầng có vị trí kết nối, dễ khai thác, phù hợp nắm giữ dài hạn.

Đại lộ 47m gia tăng lợi thế kết nối và khai thác thương mại

Giá trị của nhà phố thương mại phụ thuộc trước hết vào khả năng tiếp cận. Trục đường càng rộng, kết nối càng thuận tiện, tài sản càng có lợi thế về nhận diện, dừng đỗ phương tiện, tổ chức mặt bằng và tiếp cận khách hàng.

Những yếu tố trên tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh, khả năng cho thuê và thanh khoản của bất động sản. Đây cũng là lợi thế giúp dòng nhà phố đại lộ tại Nam Long II Central Lake được thị trường chú ý trong giai đoạn Nam Cần Thơ tăng tốc phát triển.

Những dãy nhà phố đại lộ thuộc bộ sưu tập Grand Boulevard Collection nằm trên hai tuyến đường rộng 47m. Ảnh phối cảnh dự án

Những dãy nhà phố đại lộ thuộc bộ sưu tập Grand Boulevard Collection nằm trên hai tuyến đường rộng 47m gồm Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ. Trần Hoàng Na kéo dài mở hướng kết nối về Cầu Cần Thơ 2, các tuyến cao tốc mới và hệ thống hạ tầng liên vùng trong tương lai. Mai Chí Thọ giữ vai trò trục kết nối về khu hành chính tập trung mới tại trung tâm đô thị phía Nam.

Ở quy mô vùng, Nam Long II Central Lake còn hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông liên vùng đang được hoàn thiện của Cần Thơ. Sự đồng bộ giữa đường bộ (hệ thống cao tốc, quốc lộ), đường thủy (sông Hậu, Cảng Cái Cui), hàng không (Sân bay quốc tế Cần Thơ) và định hướng xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ hình thành một hệ thống logistics toàn diện, đưa dự án hòa vào dòng chảy kinh tế chung và gia tăng khả năng khai thác dịch vụ phục vụ dòng khách từ nhiều khu vực đổ về.

Nam Long II Central Lake sở hữu vị thế “tứ mạch hội tụ” nhờ sự phát triển đồng bộ của đường bộ, đường thủy, hàng không và đường sắt

Cùng với lợi thế mặt tiền đại lộ 47m kết nối với các trục hạ tầng trọng yếu, Grand Boulevard Collection còn hưởng lợi từ vị trí liền kề khu hành chính tập trung mới của Cần Thơ quy mô khoảng 20 ha. Khi đi vào vận hành, nguồn cán bộ, chuyên viên, doanh nghiệp và người dân đến làm việc, giải quyết thủ tục, sử dụng dịch vụ công sẽ kéo theo nhu cầu về văn phòng, lưu trú, ăn uống, mua sắm, giao dịch và các dịch vụ hằng ngày, từ đó kích hoạt tiềm năng khai thác thương mại cho bất động sản dòng tiền.

Tài sản đa công năng trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân

Grand Boulevard Collection được phát triển theo hướng nhà phố đại lộ đa công năng. Tầng trệt phù hợp khai thác thương mại - dịch vụ hoặc cho thuê; các tầng trên linh hoạt bố trí để ở, mở văn phòng đại diện, studio hoặc không gian làm việc. Công năng linh hoạt giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ các gia đình mong muốn an cư, chuyên gia tìm kiếm không gian sống gần nơi làm việc, hoặc nhà đầu tư cần mặt bằng kinh doanh và tích sản.

Quan trọng hơn, dòng nhà phố đại lộ trong bộ sưu tập mới của Nam Long II Central Lake được đặt trong tổng thể của một khu đô thị đáng sống bậc nhất Cần Thơ. Khu đô thị có quy mô 43,8 ha với hơn 60% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, hồ trung tâm rộng 3,36 ha. Nhiều hạng mục tiện ích đã đi vào vận hành như hồ trung tâm, đường dạo ven hồ, hồ bơi nội khu, khu thể thao và cụm sân pickleball… sẵn sàng phục vụ cư dân, tạo nên nhịp sống năng động, giàu sinh khí.

Theo chủ đầu tư, Nam Long II Central Lake hiện đã có hơn 1.200 cư dân tại EHomeS, cùng nhiều gia đình đã chuyển về các phân khu thấp tầng để sinh sống và kinh doanh. Cùng với quy mô cư dân ngày càng tăng, các tuyến phố nội khu đã hình thành chuỗi quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại trong khu đô thị.

Cuối năm nay, việc bàn giao thêm sản phẩm NOXH dự kiến tiếp tục mở rộng cộng đồng dân cư, kéo theo sức mua và nhu cầu dịch vụ gia tăng. Nhờ nguồn cầu tại chỗ có tần suất ổn định, nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection sở hữu lợi thế khai thác đáng chú ý, vừa tiếp cận khách hàng qua trục đại lộ 47m, vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của cư dân nội khu.

Dòng nhà phố đại lộ đa công năng trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản Cần Thơ quý 3/2026. Ảnh phối cảnh dự án

Dưới góc độ đầu tư, giá trị của bất động sản thương mại được quyết định bởi mạng lưới hạ tầng và mức độ sầm uất của cộng đồng cư dân. Đặt vào đúng điểm rơi quy hoạch của Nam Cần Thơ, Grand Boulevard Collection giải quyết trực diện bài toán dòng tiền và tích sản. Việc sở hữu một sản phẩm nhà phố đại lộ tại Nam Long II Central Lake giúp nhà đầu tư nắm giữ tài sản có khả năng mang đến dòng tiền ổn định, đồng thời đảm bảo dư địa tăng trưởng dài hạn theo đà tăng trưởng kinh tế của thủ phủ Tây Nam Bộ.

(Nguồn: Nam Long Group)