Căn hộ càng lớn, lợi nhuận càng cao

Vài năm trở lại đây, cùng với tình trạng khan hiếm nguồn cung mới trên toàn thị trường TPHCM, phân khúc căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dù hầu hết được các chủ đầu tư định vị ngay từ đầu thuộc phân khúc hạng sang, vẫn còn dư địa tăng giá rất lớn.

Tọa lạc tại "vùng đất vàng" sát khu trung tâm, các dự án chung cư tại Thủ Thiêm hưởng lợi nhờ quy hoạch bài bản và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Giá bán sơ cấp cao tại các dự án hạng sang đã đẩy mặt bằng giá của toàn khu vực tăng lên đáng kể.

Ông N., một môi giới chuyên mua bán căn hộ tại Thủ Thiêm, cho biết công ty ông đang sở hữu giỏ hàng đa dạng các căn hộ từ 1-4 phòng ngủ tại chung cư The River Thủ Thiêm. Căn hộ 1 phòng ngủ có giá bán từ 11,5-13 tỷ đồng/căn, tùy theo hiện trạng nội thất. Đơn giá trung bình tại dự án này vào khoảng hơn 250 triệu đồng/m2.

Theo ông N., giá bán căn hộ tại The River Thủ Thiêm đã tăng hơn 20% so với thời điểm cuối năm ngoái. Căn có giá cao nhất là penthouse diện tích 250m2, có sân vườn riêng, hiện được chào bán ở mức 130 tỷ đồng.

"Đã có sổ hồng, đầy đủ tiện ích nội khu và nằm ở vị trí vàng nên các căn hộ tại đây vẫn tăng giá đều đặn", môi giới này nói.

Thủ Thiêm Zeit River, một trong những chung cư hạng sang tại Thủ Thiêm. Ảnh: Anh Phương

Thuộc nhóm dự án đắt đỏ nhất khu vực, các căn hộ tại tòa Opera Residence thuộc khu phức hợp The Metropole Thủ Thiêm đang có mức giá “chạm trần” thị trường. Một căn hộ 2 phòng ngủ được rao bán khoảng 28 tỷ đồng, trong khi căn 1 phòng ngủ diện tích 55m2 có giá 18 tỷ đồng.

Anh T., môi giới đang chào bán căn hộ tại The Metropole Thủ Thiêm, cho hay Opera Residence là tòa tháp có vị trí đẹp nhất của dự án, sở hữu tầm nhìn trực diện khu trung tâm và được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Nhờ vậy, giá bán căn hộ tại đây cũng thuộc nhóm cao nhất.

Theo anh T., đơn giá trung bình của căn hộ tại tòa tháp Opera Residence hiện đạt hơn 300 triệu đồng/m2, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Căn penthouse lớn nhất có diện tích 470m2, gồm 5 phòng ngủ, được chào bán ở mức 180 tỷ đồng.

Tuy The Metropole Thủ Thiêm đang giữ mức giá chào bán cao nhất khu vực, nhưng xét về tốc độ tăng giá so với năm ngoái, Thủ Thiêm Zeit River mới là dự án dẫn đầu.

Tại đây, các căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 85-100m2 được rao bán với giá 18,5-20 tỷ đồng/căn; trong khi các căn hộ 4 phòng ngủ diện tích 180-220m2 có giá từ 45-60 tỷ đồng/căn.

“Giá mua vào đã cao nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mạnh dạn xuống tiền và theo thời gian vẫn có lãi. Điểm khác biệt của việc đầu tư căn hộ tại Thủ Thiêm so với các khu vực khác là căn hộ có diện tích càng lớn thì biên lợi nhuận càng cao”, một môi giới chia sẻ.

Lý do căn hộ hạng sang vẫn đều đặn tăng giá

Nói về phân khúc căn hộ tại Thủ Thiêm, chủ một sàn giao dịch bất động sản tại phường An Khánh cho rằng điểm khác biệt lớn nhất so với các khu vực khác là diện tích căn hộ rộng. Điều này xuất phát từ quy hoạch, khi Thủ Thiêm được xác định là trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ cao cấp của TPHCM.

Do bị hạn chế phát triển nhà ở đại trà và mật độ xây dựng thấp, các chủ đầu tư phải thiết kế căn hộ với diện tích lớn, đồng thời định vị dự án ở phân khúc hạng sang và siêu sang. Từ đó, họ hướng tới khách hàng là giới nhà giàu và nhà đầu tư nước ngoài.

“Đối với phân khúc khách hàng này, điều họ quan tâm không chỉ là vị trí mà còn là không gian sống rộng rãi, tính độc bản và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Khẩu vị đầu tư này không dành cho số đông mà chỉ dành cho nhóm khách hàng đặc thù”, vị này nhận xét.

Theo thống kê của Batdongsan, đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, từ năm 2023 đến nay, giá bán căn hộ tại TPHCM liên tục đi lên, tăng khoảng 35%, trong đó phân khúc căn hộ hạng sang ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất.

Nói về nguyên nhân khiến giá căn hộ hạng sang tại TPHCM tăng mạnh thời gian qua, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, nhận định nguyên nhân chủ yếu là do giá sơ cấp tăng nhanh trong khi nguồn cung vẫn hạn chế.

Bên cạnh đó, lực cầu đầu tư mạnh mẽ cũng góp phần đẩy giá lên. Theo ông Tuấn, những nỗ lực giải quyết vướng mắc pháp lý gần đây đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời mức lãi suất giảm đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào phân khúc này, khiến giá căn hộ tiếp tục neo ở mức cao.