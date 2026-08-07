PGS.TS Hà Đình Đức sinh năm 1940 tại xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân (cũ), nay là xã Xuân Hồng, tỉnh Thanh Hoá.

Ông từng là giảng viên cao cấp tại khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2010; được UBND thành phố tặng thưởng nhiều Bằng khen, hai lần được UBND thành phố công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

PGS.TS Hà Đình Đức chụp ảnh cùng rùa Hoàn Kiếm.

Người dân thủ đô và cả nước vẫn biết đến ông như một “nhà rùa học” khi gắn bó, nghiên cứu sớm nhất về rùa Hồ Gươm - một trong những loài rùa quý hiếm nhất trên thế giới với ghi nhận chính thức chỉ có 2 cá thể. Từ năm 1991, ông đã có 6 công trình nghiên cứu cấp Quốc gia về Hồ Gươm, viết khoảng 200 bài về rùa Hồ Gươm.

PGS.TS Hà Đình Đức chạm tay lên mai một cá thể rùa sa nhân tại vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Menard Vietnam

Ghi nhận những nghiên cứu, đóng góp về rùa Hồ Gươm của PGS.TS Hà Đình Đức, Hà Nội đã quyết định xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2012.

Ông cũng là người nêu ý tưởng xây cột mốc "km 0" tại Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất như tôn tạo khu tưởng niệm vua Lê; tổ chức lễ hội ngày đăng quang vua Lê Thái Tổ.