Ca sĩ Trung Quân Idol. Ảnh: FBNV

Ngày 21/4, mạng xã hội xôn xao về bài đăng trên trang cá nhân của ông P.M.T. (bác sĩ thẩm mỹ tại TPHCM), tố cáo Trung Quân Idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân) đã hành hung vợ ông, là bác sĩ N.T.Th., vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Đáng chú ý, trong bức ảnh được cho là tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol do ông P.M.T. đăng tải có nội dung: "Anh T. tha cho em nha. Sắp tới em còn thi Chông gai nữa".

Trên các nền tảng như Facebook, Threads, nhiều tài khoản nhận là "Gai con" (tên gọi fandom của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai - PV) phản ứng mạnh về vụ việc của Trung Quân Idol.

Phần lớn bài đăng yêu cầu loại ca sĩ này ra khỏi dàn "Anh tài" của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, tránh gây ảnh hưởng thương hiệu chung của chương trình và các "Anh tài" khác.

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ, phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 - nhà sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai chia sẻ ngắn gọn: "Chúng tôi xin không phản hồi về vụ việc. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa công bố danh sách dàn 'Anh tài' chính thức của năm nay".

Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.

Phóng viên đã liên hệ với phía Trung Quân Idol và bác sĩ P.M.T. nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ hiện đã khóa tương tác sau khi xuất hiện thông tin tố cáo liên quan.