Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn xác nhận, đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.

Thông tin ban đầu xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân của ông P.M.T. (bác sĩ thẩm mỹ tại TPHCM), tố cáo Trung Quân Idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân) đã hành hung vợ ông, là bác sĩ N.T.Th., vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Bác sĩ P.M.T. chia sẻ thông tin về vụ việc vợ mình bị hành hung gây thương tích. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung chia sẻ, bác sĩ Th. cùng một nhóm bác sĩ dự tiệc tại nhà hàng, nơi Trung Quân Idol cũng có mặt.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, nam ca sĩ được cho là tiếp cận nữ bác sĩ, đề nghị ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng người này không đồng ý. Sau đó, nhóm nữ bác sĩ đưa bác sĩ Th. ra xe để ra về.

Bài đăng cho rằng, trong lúc này, Trung Quân Idol đã mất kiểm soát hành vi và hành hung bác sĩ Th.

Theo bác sĩ P.M.T., vợ ông bị thương ở mặt và tay, tinh thần hoảng loạn. Người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là nội dung tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol, với lời giải thích “say quá mất kiểm soát”. Đồng thời cho biết đang tiến hành trích xuất camera an ninh, lập vi bằng để trình báo cơ quan công an.

Trước thông tin trên, phóng viên đã liên hệ với phía Trung Quân Idol và bác sĩ P.M.T. nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ hiện đã khóa tương tác sau khi xuất hiện thông tin tố cáo liên quan.

Được biết, ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trong ngày 20/4, Công an phường Sài Gòn đã đến nhà hàng nơi xảy ra vụ việc để xác minh, làm rõ.