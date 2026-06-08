Theo chị Hiền, Gen Z hiện nay có nhiều lợi thế nổi bật như tiếp cận tri thức nhanh, tư duy cởi mở, nhạy bén với xu hướng và công nghệ. Tuy nhiên, đi cùng những thuận lợi đó là tâm thế quá an toàn của một bộ phận người trẻ khi bước vào học tập và công việc.

“Có nhiều bạn rất thông minh, học nhanh, sáng tạo và bắt nhịp thị trường tốt. Nhưng cũng có những bạn chỉ cần gặp áp lực đã muốn rút lui. Điều đáng lo là nhiều người trẻ hiện nay sợ cảm giác mệt hơn là sợ mình không tiến bộ”, Hiền chia sẻ.

Trần Ngọc Hiền - Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy cho rằng người trẻ đang học tập và làm việc với tâm thế quá an toàn

Nữ founder cho rằng “chữa lành” là nhu cầu chính đáng, bởi ai cũng cần nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau áp lực. Tuy nhiên, nếu biến chữa lành thành lý do để né tránh trách nhiệm hay bỏ dở giữa chừng, người trẻ rất dễ đánh mất khả năng chịu áp lực và giải quyết vấn đề.

Theo Hiền, trưởng thành không đến từ việc luôn ở trong vùng an toàn, mà đến từ bản lĩnh đi qua những giai đoạn khó khăn. Nếu hễ mệt là dừng, hễ khó là bỏ, mỗi người sẽ rất khó tích lũy đủ trải nghiệm để phát triển bền vững.

Bản thân Hiền cho biết cô may mắn được gia đình định hướng tinh thần tự lập từ sớm. Chính điều đó giúp cô hình thành tư duy chủ động, tự chịu trách nhiệm và hiểu rằng lao động không chỉ để kiếm sống, mà còn để tạo ra giá trị cho xã hội.

Năm 19 tuổi, Hiền mở cửa hàng đầu tiên và bắt đầu quản lý đội ngũ khoảng 15 nhân sự. Với cô, đó không chỉ là cột mốc khởi nghiệp mà còn là giai đoạn đầu tiên học về con người, vận hành và áp lực trách nhiệm.

Năm 2019, cửa hàng đầu tiên được thành lập nhờ vào sự cổ vũ của gia đình

Sau nhiều năm làm kinh doanh, đào tạo và xây dựng thương hiệu cá nhân, Hiền thừa nhận bản thân từng thất bại và từng đưa ra những quyết định chưa đúng. Nhưng cũng chính những lần vấp ngã đó giúp cô nhận ra rằng giá trị của một con người không nằm ở việc chưa từng sai, mà nằm ở khả năng đứng dậy sau sai lầm.

Từ trải nghiệm của mình, Hiền cho rằng gia đình giữ vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tư duy sống của người trẻ. Điều cần thiết không chỉ là tạo điều kiện vật chất hay thúc đẩy thành tích, mà còn là giúp con hiểu ý nghĩa của lao động, thái độ sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Sau nhiều lần thất bại, Hiền không từ bỏ và xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

Quan điểm ấy cũng được Hiền áp dụng trong quá trình xây dựng Mewart. Bắt đầu từ công việc trang điểm cá nhân, tự quay video, tự làm nội dung, tự bán hàng và tự đào tạo, cô từng bước phát triển Mewart thành hệ sinh thái làm đẹp gồm đào tạo makeup và tư vấn mỹ phẩm cá nhân hóa.

Trong hành trình đó, có thời điểm Hiền vừa dạy học, vừa livestream, vừa xử lý khách hàng, vừa quản lý đội ngũ. Theo cô, chính những giai đoạn nhiều áp lực nhất lại là lúc rèn rõ nhất về năng lực, sự bền bỉ và tư duy làm nghề.

Làm việc cùng đội ngũ phần lớn là Gen Z, Hiền đánh giá đây là thế hệ học nhanh, thích nghi tốt, có tư duy công nghệ và khả năng bắt xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, người trẻ không thể chỉ dựa vào cảm hứng hay xu hướng nhất thời, mà cần xây dựng tư duy nghề nghiệp rõ ràng.

Với Gen Z, điều quan trọng là phải xây được tư duy nghề và định hướng rõ ràng về tương lai.

Với đội ngũ của mình, Hiền luôn nhấn mạnh việc hiểu bản chất công việc, hiểu khách hàng cần gì và hiểu giá trị mình đang tạo ra là gì. Theo cô, người trẻ trong ngành làm đẹp hôm nay cần vừa theo kịp xu hướng, vừa giữ được sự chỉn chu, tinh thần học hỏi và khát vọng tạo ra giá trị thật cho cộng đồng.

Người trẻ trong ngành làm đẹp cần vừa bắt kịp xu hướng, vừa giữ được tính chỉn chu và khát vọng tạo giá trị thật cho cộng đồng

Thông điệp mà Trần Ngọc Hiền muốn gửi đến người trẻ là đừng sống quá an toàn đến mức đánh mất cơ hội va chạm, học hỏi và bứt phá. Bởi đôi khi, chính áp lực và thử thách lại là điều giúp một người trưởng thành hơn và tạo nên giá trị lớn nhất cho bản thân cũng như xã hội.

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Phương Dung