Trước áp lực khởi nghiệp của người trẻ, ông Tạ Văn Thành - Nhà sáng lập thương hiệu giày dép Việt Nesty chia sẻ: Sự bền bỉ và trung thực là bệ đỡ cốt lõi giúp doanh nghiệp nhỏ tồn tại và vượt khó.

Sức bền vượt qua thử thách khởi nghiệp

Sự biến động của thị trường lao động cùng làn sóng khởi nghiệp bùng nổ khiến nhiều bạn trẻ đối mặt áp lực lớn khi bắt đầu từ con số không. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và nỗi sợ thất bại trở thành rào cản tâm lý phổ biến. Đứng ở góc độ một người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, doanh nhân Tạ Văn Thành cho rằng vốn lớn nhất của người trẻ không nằm ở tiền bạc, mà ở sức bền và sự trung thực với sản phẩm.

Doanh nhân Tạ Văn Thành (ngồi giữa) và các cộng sự, nghệ sĩ rạng rỡ nhận giải thưởng dành cho thương hiệu Nesty tại một sự kiện vinh danh của TikTok Shop

Cơ sở cho góc nhìn này bắt nguồn từ chính quãng đường nhiều thử thách ông Thành đã trải qua. Mồ côi cha từ năm hai tuổi, ông Tạ Văn Thành lớn lên trong cảnh thiếu thốn tại Thái Bình (cũ). Rời quê hương vào Nam ở tuổi 18 với hai bàn tay trắng, ông chọn con đường vừa làm công nhân vừa tự học kỹ thuật. Quá trình làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản giúp ông tích lũy tác phong công nghiệp và tư duy quản trị, trước khi quyết định tự mình xây dựng sự nghiệp riêng.

Năm 2010, ông Tạ Văn Thành bước vào thương trường với việc thành lập Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương. Giữa thị trường sơn vốn cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp trẻ phải đối mặt với bài toán sinh tồn khi thiếu thốn đủ đường. Đến năm 2019, ông tiếp tục rẽ sang mảng sản xuất giày dép nội địa với thương hiệu Nesty, kiên trì theo đuổi tiêu chuẩn nguyên liệu an toàn.

Nhìn lại chặng đường hơn 15 năm lăn lộn, ông Tạ Văn Thành chia sẻ góc nhìn thực tế dành cho những ai đang chuẩn bị dấn thân vào con đường kinh doanh.

Ông Tạ Văn Thành cùng tập thể người lao động thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm tại sự kiện kỷ niệm của công ty.

Theo ông Tạ Văn Thành, sai lầm thường gặp của những người bắt đầu từ tay trắng là mong muốn thu về kết quả nhanh chóng. Việc vội vàng chạy theo xu hướng ngắn hạn hoặc lãng phí nguồn lực vào những giá trị ảo dễ khiến các mô hình kinh doanh nhỏ nhanh chóng kiệt sức.

"Khởi nghiệp từ con số không giống như trồng một cây cổ thụ. Nếu chỉ chú trọng làm cho phần lá xanh tốt ngay lập tức mà quên mất việc cắm sâu bộ rễ, cơn bão đầu tiên ghé qua sẽ quật ngã tất cả", doanh nhân Tạ Văn Thành chia sẻ.

Ông cho rằng sự kiên nhẫn trong giai đoạn đầu là yếu tố sống còn. Thay vì lo lắng về quy mô ban đầu còn nhỏ bé, người trẻ nên tập trung tối ưu hóa các nguồn lực tối thiểu mình đang có trong tay để rèn luyện kỹ năng, từng bước vượt qua áp lực cạnh tranh.

Chất lượng là điểm tựa của doanh nghiệp nhỏ

Khi chưa có lợi thế về quy mô tài chính hay thương hiệu danh tiếng, “vũ khí” để một doanh nghiệp mới tồn tại là niềm tin của người tiêu dùng. Ông Tạ Văn Thành nhấn mạnh rằng sự khắt khe với chính sản phẩm mình làm ra mới là con đường bền vững để giữ chân khách hàng.

Trong mảng sản xuất sơn hay thương hiệu dép Việt, nguyên tắc kiểm soát nguồn đầu vào an toàn cho sức khỏe luôn được ông đặt lên hàng đầu. Ông nhận định rằng truyền thông có thể thu hút người mua lần đầu, nhưng chính trải nghiệm sử dụng mới quyết định sự tồn tại lâu dài của thương hiệu.

Ông Tạ Văn Thành đọc kịch bản cho kế hoạch truyền thông

"Một sản phẩm tốt mang lại giá trị thật cho người dùng mới là nền tảng bền vững nhất. Thành công có thể đến chậm, nhưng khi được xây dựng trên sự hài lòng thực sự của khách hàng, nó sẽ ở lại rất lâu", doanh nhân Tạ Văn Thành nói.

Không có con đường kinh doanh nào trải đầy hoa hồng, đặc biệt là với những người tự đi lên bằng sức mình. Ông Tạ Văn Thành cho rằng cảm giác thất bại hay những bài học đắt giá là điều không thể tránh khỏi. Khác biệt lớn nhất giữa người bỏ cuộc và người đi tiếp nằm ở thái độ đón nhận khó khăn.

"Tôi không phải người giỏi nhất khi bắt đầu, nhưng tôi chọn là người bền bỉ. Điều quan trọng không phải là bạn vấp ngã bao nhiêu lần, mà là bạn rút ra được điều gì sau mỗi lần phải làm lại từ đầu”, doanh nhân Tạ Văn Thành chia sẻ.

Ông Tạ Văn Thành khuyên người trẻ nên coi giai đoạn thiếu thốn tài chính là cơ hội rèn luyện tính linh hoạt và khả năng ứng biến. Việc dám làm, dám chịu trách nhiệm và giữ vững sự chính trực trong kinh doanh sẽ tạo ra nguồn lực tinh thần mạnh mẽ nhất, giúp người trẻ vững vàng bước qua những khoảng thời gian khó khăn.

Lệ Thanh