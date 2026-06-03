Chiều 3/6, buổi họp báo khởi động Vietnam International Fashion Week (VIFW) mùa thứ 21 diễn ra tại TPHCM. Sự kiện chính sẽ diễn ra từ ngày 18-21/6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM, quy tụ 15 nhà thiết kế và thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.

Bà Trang Lê, người sáng lập VIFW tiết lộ sau 20 mùa, Getty Images - nền tảng hình ảnh hàng đầu thế giới mới chủ động liên hệ với lý do thời trang Việt Nam trong những năm gần đây thực sự gây chú ý và được thế giới biết đến ngày càng nhiều.

Theo thỏa thuận, Getty Images sẽ cử ê-kíp đến tác nghiệp, đưa hình ảnh các sàn diễn lên nền tảng toàn cầu - nơi truyền thông và tạp chí thời trang thế giới có thể truy cập, mua và phát hành. Sự hợp tác còn được củng cố thêm bởi sự đồng hành của Lãnh sự quán Italy tại TPHCM.

Mùa thứ 21 được định hình với tinh thần "chuyển động" - nơi các nhà thiết kế có thâm niên đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Một số NTK tham gia Vietnam International Fashion Week dự họp báo.

Kết màn chương trình là NTK Đỗ Mạnh Cường với bộ sưu tập hoàn toàn mới. Tại họp báo, anh thẳng thắn chia sẻ chi phí đầu tư tham gia Tuần lễ thời trang New York khoảng 30 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với việc tham gia tuần lễ thời trang trong nước. Mạng xã hội và thời trang thay đổi nên mức độ tiếp cận công chúng và hiệu quả truyền thông cũng có nhiều đổi khác so trước đây.

Vì vậy, anh quyết định năm sau sẽ không làm các show lớn riêng lẻ, dành nguồn lực đó để tham gia tuần lễ thời trang trong nước và đầu tư vào điện ảnh. Anh cũng nhận định thời trang Việt hiện đang có vị thế nhất định trên thế giới và các ngôi sao quốc tế lựa chọn nhà thiết kế Việt không phải vì thiếu lựa chọn mà vì thực sự thấy sự phù hợp.

NTK Nguyễn Minh Tuấn bộc bạch từng ngồi xem show của NTK Đỗ Mạnh Cường tại đây từ 10 năm trước và ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu VIFW. Tham gia lần này, anh kỳ vọng tiếp cận được nhiều tầng khách hàng hơn, mở rộng kết nối và tiếp thêm năng lượng từ cả những tên tuổi lẫn những người cùng thế hệ.

Bên cạnh đó, Vietnam International Fashion Week còn chào đón sự trở lại của NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Đặng Trọng Minh Châu, NTK Thảo Nguyễn cùng các nhà thiết kế và thương hiệu quốc tế: Angelo Crucian (Italy - từng tham gia Milan Fashion Week), Chung Chung Lee và Slingstone (Hàn Quốc), Frederick Lee (Singapore), TANDT (Thái Lan) và một số thương hiệu trẻ tạo nên sự đa dạng cho chương trình.

Các NTK bên các trang phục được giới thiệu tại họp báo:

Ảnh, video: HM