Vietnam International Fashion Week thu đông 2025 (AVIFW) đã khép lại sau 4 đêm trình diễn mãn nhãn, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thời trang được mong chờ nhất khu vực. Với chủ đề #PureStyleShines - Bản sắc riêng tạo phong cách, mùa thời trang năm nay tôn vinh tiếng nói cá nhân của 20 nhà thiết kế, thương hiệu cùng hàng trăm người mẫu, nơi sự sáng tạo được khơi mở mạnh mẽ và phong cách được thể hiện trọn vẹn nhất.

Không chỉ là sân chơi của những nhà thiết kế tên tuổi, AVIFW mùa thứ 20 tiếp tục mở rộng cánh cửa cho thế hệ trẻ, khi lần đầu tiên trao cơ hội trình diễn cho sinh viên của hai trường đào tạo chuyên ngành thời trang: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ, những người sẽ tiếp tục viết nên hành trình mới của thời trang Việt.

Sự hiện diện của các trường đại học tại AVIFW không chỉ mang ý nghĩa khích lệ mà còn khẳng định vai trò của Tuần lễ Thời trang như một nền tảng kết nối, truyền cảm hứng và trao cho thế hệ kế cận cơ hội được thử sức trong môi trường chuyên nghiệp, đứng chung sàn diễn với những tên tuổi lớn trong ngành.

Dấu ấn quốc tế và màn giao thoa văn hoá ấn tượng

AVIFW thu đông 2025 ghi dấu cột mốc đặc biệt khi quy tụ 9 nhà thiết kế quốc tế, mang đến góc nhìn đa dạng về văn hóa - nghệ thuật từ nhiều quốc gia. Việc các NTK quốc tế lựa chọn AVIFW làm điểm ra mắt bộ sưu tập tiếp tục khẳng định Việt Nam như một trung tâm thời trang năng động của khu vực.

Trong tinh thần #PureStyleShines, mỗi bộ sưu tập của NTK quốc tế đều trở thành một ngôn ngữ văn hóa riêng: Chula (Tây Ban Nha) với BST Black & White tối giản, tinh tế, Frederick Lee (Singapore) ấn tượng với Haute Couture trong Nocturne Éternelle, Natacha Van (Campuchia) mang đến chất thơ bay bổng qua Ethereal Enchantment, Trip&Co (Trung Quốc) tái định nghĩa thời trang dã ngoại hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiều NTK lựa chọn tôn vinh di sản văn hoá: Ajay Kumar (Ấn Độ) đưa hình ảnh hoàng gia Ấn Độ lên sàn diễn, Bandid Lasavong (Lào) hợp tác cùng nghệ nhân Ock Pop Tok để tạo nên chất liệu dệt tay độc bản, Behati (Malaysia) hòa trộn văn hóa Malaysia - Trung Hoa - Ấn Độ - Borneo trong bộ sưu tập CHĂM, Priyo Oktaviano (Indonesia) mang đến năng lượng phóng khoáng của di sản Indonesia.

Đặc biệt, NTK Francis Libiran (Philippines) với BST VISIONS tạo nên bản hòa âm Đông Nam Á khi kết hợp đường cắt Singapore, sự uyển chuyển Indonesia và tinh thần trang trí Malaysia.

Ở nhóm NTK Việt, sắc màu bản địa tiếp tục là điểm nhấn mạnh mẽ. NTK Vũ Việt Hà mở màn AVIFW với BST Khởi nguồn thuần khiết, kết hợp lụa và kỹ thuật đan len thủ công.

Adrian Anh Tuấn, Lê Minh Ngọc... giới thiệu các thiết kế ready-to-wear chỉn chu, tinh tế. Phạm Trần Thu Hằng gây chú ý bởi tinh thần thử nghiệm táo bạo, Hà Linh Thư với Black Parade biến hóa nhung lụa trở nên cá tính và đầy kịch tính, Ivan Trần lần đầu khai thác văn hóa dân gian qua góc nhìn đương đại trong BST Nắng dưới chân mây.

Kết màn, Cao Minh Tiến mang đến Kẻ mộng du - một thế giới thời trang hoang dại, bí ẩn, hòa quyện tranh ghép vải, hội họa truyền thống và kỹ thuật thêu đính thủ công.

Khán giả và giới mộ điệu đang chờ đón AVIFW xuân hè 2026 tại TPHCM.

AVIFW thu đông 2025 kết lại với những dấu ấn quốc tế rực rỡ, sự tỏa sáng của bản sắc Việt và tinh thần #PureStyleShines lan tỏa mạnh mẽ. Thành công của mùa thứ 20 mở ra cơ hội để thời trang Việt tự tin vươn mình ra thế giới.

Bước sang thập kỷ mới, AVIFW tiếp tục là sàn diễn kết nối, trao cơ hội và truyền cảm hứng - nơi mỗi bộ sưu tập đều kể câu chuyện về bản sắc, sáng tạo và niềm tự hào dân tộc. Khán giả và giới mộ điệu đang chờ đón AVIFW xuân hè 2026 tại TPHCM.