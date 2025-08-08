XEM CLIP:

Nhà thờ này tọa lạc trong khu đất ven đê sông Đào thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ), nay là phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 của gia đình ông Vũ Đình Đích (SN 1952).

Nhìn từ xa, nhà thờ phủ đầy rêu phong, cây leo chằng chịt buông xuống tường gạch cũ, tạo nên vẻ cổ kính, u hoài. Nhiều người ví nơi đây như một “lâu đài cổ tích”.

Ông Đích cho biết, đây là công trình còn sót lại của nhà thờ Công giáo được xây dựng dưới thời Pháp thuộc cách đây hơn 100 năm.

“Tôi nghe các cụ kể lại, xưa kia, khi người Pháp theo đường sông vào truyền đạo, họ dừng chân bên bờ đê và chọn nơi này để dựng nhà thờ. Theo biến động lịch sử, nhà thờ dần bị bỏ hoang, các công trình sụp đổ dần.

Gia đình tôi mua lại mảnh đất này cách đây hơn 40 năm, khi đó nhà thờ đã hoang phế từ lâu và chỉ còn tháp chuông như hiện tại”, ông Đích chia sẻ.

Phía bên trong tháp chuông lộ rõ dấu vết thời gian.

Dù đã hoang phế cả nửa thế kỷ, công trình vẫn gây ấn tượng bởi kiến trúc Gothic đặc trưng với nhiều trụ đứng, ô cửa vòm cao và nhiều chi tiết trang trí tinh xảo.

Ít ai biết rằng, tháp chuông nhà thờ từng bị sét đánh trúng nhưng vẫn đứng vững cho đến ngày nay.

Theo lời ông Đích, thời điểm mua lại mảnh đất này, ông được nghe các cụ cao niên trong làng kể lại rằng, tháp chuông từng bị sét đánh trúng 2 lần.

Phần cột gần đỉnh tháp bị vỡ mảng lớn. Đó là dấu tích của một lần sét đánh.

Những dấu tích ấy cùng với sự tĩnh mịch xung quanh nhà thờ khiến cho không ít người đi ngang qua tò mò ngoái nhìn.

Ông Đích chia sẻ, dù công trình đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng kết cấu vẫn rất vững chắc. Gia đình chưa có kế hoạch xây dựng công trình gì khác trên khu đất này, nên ông chưa từng nghĩ đến chuyện phá bỏ.