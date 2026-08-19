Trải nghiệm y tế kiểu mới tại "Nhà thuốc số"

Người tiêu dùng trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi mua thuốc. Họ kỳ vọng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cũng nhanh, thuận tiện và liền mạch như khi mua sắm trên các nền tảng số: dễ tìm sản phẩm theo nhu cầu, được tư vấn kịp thời và nhận hàng trong thời gian ngắn.

Nắm bắt xu hướng này, Circa Pharmacy lựa chọn phát triển theo mô hình Lifestyle Pharmacy - nhà thuốc hiện đại kết hợp công nghệ và trải nghiệm mua sắm, hướng tới thế hệ người dùng mới.

Tại các cửa hàng trong hệ thống chuỗi nhà thuốc Circa, không gian được thiết kế mở, sản phẩm được sắp xếp theo nhu cầu chăm sóc sức khoẻ hằng ngày của từng đối tượng khác nhau, đem đến trải nghiệm cá nhân hoá thay vì chỉ phân loại truyền thống.

Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy vitamin, thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc cá nhân, skincare cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang được quan tâm trên các nền tảng số.

Không chỉ phục vụ khách hàng tại hệ thống nhà thuốc mở cửa 24/7, Circa còn phát triển nền tảng số với nhiều tiện ích giúp người dùng chủ động chăm sóc sức khỏe trong một hệ sinh thái thống nhất. Từ mua sắm, tư vấn đến các chương trình chăm sóc khách hàng, mọi trải nghiệm đều được kết nối trên website và ứng dụng Circa. Cùng với dịch vụ giao nhanh 30 phút và việc tiên phong sử dụng máy thanh toán tự động tại nhà thuốc, Circa từng bước mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thuận tiện và hiện đại hơn.

Là thành viên thuộc Buymed Group - đơn vị vận hành nền tảng phân phối dược phẩm B2B, Circa kế thừa năng lực vận hành, chuỗi cung ứng và công nghệ nhằm đảm bảo nguồn hàng chính hãng, truy xuất minh bạch bằng công nghệ RFID và danh mục hơn 20.000 sản phẩm.

Hiện hệ thống đã phát triển 25 cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, kết hợp nền tảng online, dịch vụ giao nhanh 30 phút cùng đội ngũ dược sĩ tư vấn trực tuyến phục vụ 24/7.

Từ nhà thuốc đến vòng tròn chăm sóc sức khoẻ

Theo đại diện Circa, nhà thuốc không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong những năm qua, Circa tập trung phát triển hệ thống nhà thuốc hiện đại với mô hình cửa hàng sở hữu trực tiếp (Owned Store) song song cùng mô hình nhượng quyền (Franchise), từng bước mở rộng mạng lưới trên nhiều tỉnh thành. Thay vì chỉ cung cấp thuốc, mỗi nhà thuốc được định hướng trở thành một điểm chạm chăm sóc sức khỏe, kết hợp giữa không gian bán lẻ hiện đại, đội ngũ dược sĩ tư vấn và nền tảng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng.

Trên nền tảng đó, Circa tiếp tục phát triển hệ sinh thái Circle + Care, kết nối các giải pháp chăm sóc sức khỏe dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Người dùng có thể mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tư vấn dược sĩ, đặt lịch khám tại các phòng khám đối tác hay quản lý nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người thân trên cùng một nền tảng. Mỗi dịch vụ được phát triển để bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên chủ động, liền mạch và dễ tiếp cận hơn trong cuộc sống hằng ngày, thay vì chỉ xuất hiện khi người dùng phát sinh nhu cầu điều trị.

Từ chăm sóc sức khỏe cá nhân đến bài toán phúc lợi doanh nghiệp

Một trong những hướng phát triển mới của hệ sinh thái là Circa for Business - giải pháp giúp doanh nghiệp triển khai phúc lợi sức khỏe theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa hơn

Theo Circa, một trong những bất cập của nhiều chương trình phúc lợi hiện nay là áp dụng cùng một quyền lợi cho tất cả nhân viên, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi người lại rất khác nhau. Có người quan tâm vitamin và thực phẩm bổ sung, có người cần các sản phẩm chăm sóc cá nhân, trong khi người khác gần như không sử dụng những quyền lợi được cấp. Điều này khiến doanh nghiệp vẫn phải chi ngân sách nhưng giá trị mà nhân viên thực sự cảm nhận được chưa tương xứng.

Từ thực tế đó, Circa for Business được phát triển theo hướng trao quyền lựa chọn cho người lao động. Thay vì nhận một gói phúc lợi cố định, mỗi nhân viên được cấp một ngân sách chăm sóc sức khỏe định kỳ để chủ động lựa chọn thuốc, vitamin hoặc các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình trên nền tảng Circa.

Mô hình này không thay thế các chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện hữu mà bổ sung cho những nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày - những nhu cầu phát sinh thường xuyên nhưng ít khi được bao phủ trong các chính sách phúc lợi truyền thống. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể quản lý ngân sách minh bạch thông qua nền tảng số và chỉ chi trả cho những giá trị thực sự được nhân viên sử dụng.

Hệ thống chuỗi Nhà thuốc Circa Pharmacy

Thông điệp cốt lõi: Health, Always On

Thời gian hoạt động: Phục vụ 24/7; Giao hàng hỏa tốc trong 30 phút.

Danh mục sản phẩm: Lên tới 20.000 sản phẩm chính hãng (Thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, chăm sóc cá nhân, mẹ và bé, skincare).

Hotline: 1800 2039

Nền tảng số: Website circa.vn hoặc Tải ứng dụng Circa Pharmacy trên thiết bị di động.

Thuý Ngà