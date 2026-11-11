Các chuỗi bán lẻ dược phẩm liên tục mở rộng mạng lưới, gia tăng sức ép cạnh tranh trên thị trường. Hàng chục nghìn nhà thuốc tư nhân đứng trước nguy cơ bị thu hẹp, buộc phải nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành.

Cuộc đua mở rộng mạng lưới nhà thuốc

Tại khu đô thị HH Linh Đàm (Hà Nội), không khó để bắt gặp những nhà thuốc nằm san sát nhau dưới chân các tòa chung cư. Dọc những dãy kiốt kinh doanh, chỉ cách nhau vài cửa hàng lại xuất hiện một điểm bán thuốc.

Trong khi một số cửa hàng thời trang, ăn uống và dịch vụ thay đổi địa điểm hoặc trả mặt bằng, các nhà thuốc tại khu vực này vẫn hiện diện khá phổ biến. Một số chuỗi nhà thuốc còn mở tới 2-3 cửa hàng tại các tòa nhà khác nhau trong cùng dự án.

Một trong những nguyên nhân là nhu cầu chăm sóc sức khỏe mang tính thiết yếu và tương đối ổn định. Khác với nhiều mặt hàng phụ thuộc vào xu hướng hoặc khả năng chi tiêu, nhu cầu mua thuốc khó có thể trì hoãn khi người dân phát sinh vấn đề sức khỏe. Bên cạnh thuốc điều trị theo đơn, người dân còn có nhu cầu mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế và một số mặt hàng không kê đơn.

Việc đặt nhiều điểm bán gần khu dân cư giúp các chuỗi tăng khả năng tiếp cận khách hàng, mở rộng độ phủ thương hiệu và tạo thuận tiện cho người mua. Tuy nhiên, mật độ cửa hàng cao cũng khiến các nhà thuốc phải cạnh tranh trực tiếp về giá, chất lượng tư vấn và dịch vụ.

Thị trường bán lẻ dược phẩm đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các chuỗi lớn. FPT Long Châu tiếp tục dẫn đầu về quy mô mạng lưới. Theo số liệu công bố đến cuối tháng 6/2026, hệ thống này có 2.639 nhà thuốc.

Pharmacity đang quay trở lại cuộc đua sau giai đoạn tái cấu trúc. Từng thu hẹp mạng lưới xuống còn 898 điểm bán vào năm 2024, Pharmacity sau đó mở rộng trở lại với hơn 1.100 nhà thuốc.

Sau quá trình tái cơ cấu, An Khang thuộc Thế Giới Di Động còn hơn 400 nhà thuốc.

Thị trường Hà Nội còn có sự hiện diện của nhiều hệ thống nhà thuốc tư nhân quy mô vừa và các thương hiệu lâu năm như Siêu thị Thuốc Việt, Long Tâm, Tuệ Minh... Các hệ thống này từng bước mở rộng điểm bán tại khu dân cư, khu đô thị và khu vực gần bệnh viện, tạo nên sự cạnh tranh ngày càng đa dạng trên thị trường bán lẻ dược phẩm.

Nhà thuốc tư nhân tồn tại thế nào?

Sự mở rộng nhanh chóng của các cửa hàng bán lẻ hiện đại từng đặt ra lo ngại rằng các nhà thuốc tư nhân nhỏ lẻ sẽ dần mất chỗ đứng. Khảo sát cho thấy tại nhiều khu dân cư, các nhà thuốc tư nhân vẫn duy trì hoạt động bên cạnh những thương hiệu lớn. Theo số liệu của Chứng khoán Rồng Việt năm 2024, cả nước có khoảng 50.000-60.000 nhà thuốc tư nhân, chiếm khoảng 80-85% tổng số điểm bán.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng - một người kinh doanh nhà thuốc, nhận xét, nhà thuốc tư nhân có những lợi thế riêng, đặc biệt là mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Ở nhiều khu dân cư, người trực tiếp đứng bán tại nhà thuốc cũng chính là chủ cửa hàng hoặc dược sĩ đã gắn bó với địa bàn nhiều năm. Họ có thể nhận ra khách quen, biết những sản phẩm khách thường sử dụng và dành nhiều thời gian trao đổi khi người mua cần tư vấn. Đây là lợi thế về sự gắn bó tại địa bàn mà các chuỗi lớn cần thời gian để xây dựng.

Nhà thuốc tư nhân đang phải cạnh tranh với các hệ thống bán lẻ hiện đại. Ảnh: D. Anh

Đối với người tiêu dùng, quyết định lựa chọn nhà thuốc không chỉ phụ thuộc vào giá bán. Với những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, uy tín chuyên môn, khả năng giải thích rõ ràng và sự tin tưởng dành cho người bán cũng đóng vai trò quan trọng.

Một lợi thế khác của nhà thuốc tư nhân là khả năng vận hành linh hoạt. Những cửa hàng do chủ trực tiếp quản lý có thể tiết giảm một phần chi phí quản trị, chủ động điều chỉnh danh mục hàng hóa theo nhu cầu của cư dân và đưa ra quyết định kinh doanh nhanh hơn. Các chuỗi lớn phải duy trì hệ thống quản lý, tiêu chuẩn vận hành và bộ máy nhân sự trên phạm vi rộng.

Tại những khu dân cư lâu năm, nhà thuốc tư nhân còn có lợi thế về tệp khách hàng trung thành. Một người dân đã quen mua thuốc tại một địa chỉ trong nhiều năm có thể tiếp tục quay lại nếu hài lòng với chất lượng phục vụ, ngay cả khi gần đó xuất hiện thêm cửa hàng của thương hiệu lớn.

Theo ông Hưng, nhà thuốc tư nhân đang chịu áp lực cạnh tranh lớn. Hiện các chuỗi lớn ngày càng đầu tư vào đào tạo dược sĩ, dịch vụ khách hàng, hệ thống tích điểm và bán hàng đa kênh. Khoảng cách giữa nhà thuốc truyền thống và hệ thống hiện đại có thể tiếp tục thu hẹp.

Để giữ khách hàng, các nhà thuốc tư nhân cần chú trọng chất lượng tư vấn, bảo đảm nguồn gốc thuốc, tuân thủ quy định chuyên môn và quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ trong bán hàng, theo dõi hạn sử dụng và chăm sóc khách hàng cũng có thể giúp các cơ sở nhỏ cải thiện năng lực cạnh tranh.