Trên nhiều góc phố lúc nửa đêm, cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. Mô hình bán hàng 24/7 đang trở thành một hướng cạnh tranh của các chuỗi bán lẻ tại đô thị, khi nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ ngoài giờ ngày càng rõ nét.

Lúc 2h sáng, khi phần lớn hàng quán đã đóng cửa, nhiều cửa hàng tiện lợi như Circle K, GS25 hay 7-Eleven vẫn duy trì hoạt động. Bên trong, đôi khi chỉ có vài khách mua hàng hoặc ngồi lại.

Khác với cửa hàng tạp hóa truyền thống, các chuỗi tiện lợi cung cấp cả không gian có điều hòa, wifi, chỗ ngồi và dịch vụ xuyên đêm. Khách ghé vào ban đêm có thể mua đồ ăn, tài xế dừng chân uống nước, sinh viên tìm chỗ ngồi học tập hoặc chờ đến giờ hẹn.

Đây là một trong những lợi thế giúp mô hình cửa hàng tiện lợi thu hút khách hàng tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động xuyên đêm cũng đặt ra bài toán về doanh thu và chi phí vận hành.

Thị trường Việt Nam còn dư địa mở rộng

So với Thái Lan, thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn về quy mô. Theo Thanachart Securities, Thái Lan có 21.652 cửa hàng tiện lợi thuộc kênh bán lẻ hiện đại vào năm 2024. Riêng mạng lưới 7-Eleven tại nước này đạt 15.945 cửa hàng vào cuối năm 2025.

Tại Việt Nam, 5 chuỗi lớn gồm Circle K, GS25, Ministop, FamilyMart và 7-Eleven có tổng cộng khoảng 1.455 điểm bán theo dữ liệu của NielsenIQ năm 2025. Cụ thể, Circle K có 507 cửa hàng, GS25 có 453, Ministop có 177, FamilyMart có 172 và 7-Eleven có 146.

Các thương hiệu đã tích lũy kinh nghiệm vận hành tại nhiều thị trường, từ quản trị ngành hàng, tổ chức chuỗi cung ứng đến phát triển thực phẩm chế biến sẵn.

Circle K và GS25 là hai cái tên có độ phủ đáng kể, chiếm khoảng 66% tổng số điểm bán của 5 chuỗi này. Ministop, FamilyMart, 7-Eleven tập trung mật độ dày đặc tại khu vực TPHCM và miền Nam, tốc độ mở rộng điểm bán thận trọng.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, Circle K xây dựng hình ảnh gắn với hoạt động xuyên đêm và nhóm khách hàng trẻ. GS25 khai thác lợi thế từ các sản phẩm mang phong cách Hàn Quốc. Trong khi đó, 7-Eleven, FamilyMart và Ministop có kinh nghiệm phát triển thực phẩm tiện lợi và quy trình quản lý chuỗi.

Thị trường vừa có thêm một đối thủ nội địa đáng chú ý. WinCommerce, đơn vị vận hành WinMart và WinMart+, đưa thương hiệu WiN ON vào thị trường cửa hàng tiện lợi 24/7 với 6 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội và TPHCM từ ngày 22/10.

Động thái này cho thấy doanh nghiệp nội địa cũng muốn tham gia sâu hơn vào phân khúc bán lẻ phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh và ngoài giờ.

Cuộc đua bán hàng 24/7

Bà Linh Phạm, tư vấn trong lĩnh vực bán lẻ, cho rằng cửa hàng tiện lợi vẫn là mảng có nhiều cơ hội phát triển tại Việt Nam. Quá trình đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nhịp sống ngày càng bận rộn có thể thúc đẩy nhu cầu mua sắm nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và dịch vụ ngoài giờ.

Thị trường vì thế đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Các thương hiệu ngoại có lợi thế về kinh nghiệm vận hành và nhận diện thương hiệu. Doanh nghiệp trong nước có ưu thế về nguồn hàng, mạng lưới phân phối và khả năng am hiểu khẩu vị người tiêu dùng.

Nhiều cửa hàng tiện lợi bán hàng xuyên đêm. Ảnh: Duy Anh

Theo bà Linh, việc duy trì cửa hàng 24/7 có thể giúp doanh nghiệp khai thác thêm doanh thu từ mặt bằng và cơ sở vật chất đã đầu tư. Tiền thuê thường được tính theo tháng, trong khi hệ thống tủ mát, tủ đông và điều hòa vẫn cần vận hành để bảo quản hàng hóa. Mở cửa xuyên đêm vì thế giúp tận dụng những chi phí cố định này.

Tuy nhiên, mở cửa 24/7 không đồng nghĩa chắc chắn tăng hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp phải tính toán doanh thu tăng thêm có đủ bù chi phí nhân sự, điện năng, an ninh và các khoản vận hành phát sinh hay không.

Mô hình cửa hàng tiện lợi cũng không chỉ cạnh tranh bằng hàng hóa. Với nhiều người trẻ, đây còn là nơi có thể ngồi lại, học tập, gặp bạn bè hoặc chờ đến giờ hẹn. Không gian có điều hòa, wifi và chỗ ngồi giúp cửa hàng trở thành điểm dừng chân ngoài mục đích mua sắm.

Ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội, cho rằng số lượng cửa hàng không nên là mục tiêu duy nhất khi mở rộng. Trước khi quyết định quy mô và mô hình kinh doanh, thương hiệu cần hiểu rõ sức mua, lưu lượng khách và hành vi tiêu dùng tại từng khu vực.

Mỗi điểm bán cần có vai trò rõ ràng trong toàn bộ mạng lưới, thay vì áp dụng cùng một mô hình cho mọi địa điểm.

Cuộc đua cuối cùng vì thế không chỉ được quyết định bởi chuỗi nào có nhiều cửa hàng hoặc sáng đèn lâu hơn, mà còn bởi khả năng thu hút khách quay lại và tạo ra lợi nhuận sau khi tính đủ chi phí vận hành.