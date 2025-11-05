Theo NDTV, hôm 3/11, một vụ ẩu đả xảy ra trong đám cưới tại Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Phía nhà trai cho rằng nhà gái thiếu chu đáo, phục vụ rất ít gà rán. Họ cảm thấy bị coi thường nên lời qua tiếng lại khiến không khí căng thẳng.

Gia đình cô dâu đã mang thêm gà rán để cố gắng xoa dịu. Tuy nhiên, phía nhà trai vẫn cho rằng họ bị đối xử “không tử tế”. Mâu thuẫn tăng dần, hai bên xông vào ẩu đả, khiến lễ cưới nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Đám cưới trở nên hỗn loạn vì “đại chiến” gà rán ở quầy phục vụ. Ảnh: NDTV

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng náo loạn: tiếng la hét, người xô đẩy, đuổi đánh nhau, thậm chí có người tung nắm đấm giữa đám đông. Nhiều phụ nữ và trẻ em hoảng hốt bỏ chạy khỏi sảnh tiệc. Theo India Today, vụ việc khiến 15 người bị thương, trong đó có một số nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Một nhân chứng chia sẻ: "Chúng tôi chỉ đến dự đám cưới thôi, ai ngờ ở quầy gà rán lại xảy ra đánh nhau. Nhiều người chen lấn, giẫm đạp. Có người bị ngất, trong đó 1 bệnh nhân tim phải nhập viện, tình trạng khá nghiêm trọng".

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông. Lo sợ vụ việc tiếp tục căng thẳng, lực lượng chức năng ở lại cho đến khi lễ cưới hoàn tất.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Ấn Độ, nhiều người mỉa mai rằng “một phần gà rán cũng đủ phá tan hôn lễ”.

Cảnh sát xác nhận không có thương vong nghiêm trọng, song gọi đây là “bài học đắt giá” trong việc tổ chức và kiểm soát đám đông tại các sự kiện.