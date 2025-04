Chiều 9/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết thành phố đang xử lý vụ việc liên quan đến cho thuê đất rừng sản xuất bị sử dụng làm xưởng điều chế ma túy ketamin.

Ông Minh cho hay, sau khi Công an công bố chuyên án triệt phá xưởng sản xuất ma túy ketamin với quy mô lên đến 1,4 tấn, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo các địa phương rà soát toàn bộ nguồn gốc đất có liên quan, đặc biệt là những khu vực được sử dụng để đặt xưởng sản xuất ma túy.

Kết quả ban đầu cho thấy tại xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang), có hai khu đất bị nhóm tội phạm thuê để hoạt động. Đáng chú ý, một khu nằm ngay trên đất rừng sản xuất, gần khu nghĩa trang thành phố.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang trả lời câu hỏi Báo VietNamNet tại họp báo. Ảnh: N.X

UBND xã Vĩnh Lương đã nhanh chóng báo cáo các nội dung liên quan như chủ đất, giá thuê, mục đích thuê đất ban đầu, đồng thời khẳng định đã bàn giao thông tin cho cơ quan điều tra. Thành phố cũng đang làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép phục vụ hoạt động sản xuất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, khu đất rộng hàng nghìn mét vuông nằm gần nghĩa trang xã Vĩnh Lương do bà H.T.T. quản lý, đã được cho thuê từ tháng 11/2023 với giá 100 triệu đồng/năm. Việc giao dịch do chồng bà T. thực hiện, thông qua một người tên T.X.V (trú cùng địa phương).

Ban đầu, nhóm thuê đất khai báo mục đích là để nuôi trồng thủy hải sản, cụ thể là cá mú vàng. Gia đình bà T. khẳng định không hề biết khu đất bị sử dụng làm xưởng sản xuất ketamin cho đến khi vụ án được công bố. Cuối năm 2024, ông V. còn xin gia hạn thuê đất với mức giá cũ và đã được đồng ý.

Xưởng ma túy do nhóm tội phạm thuê đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, khoảng 0h ngày 22/3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa, do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam cầm đầu.

Kết quả khám xét ở xưởng sản xuất ma túy và 2 địa điểm khác, Ban chuyên án thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, đủ căn cứ tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó có 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc), 2 người Việt Nam. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng. Đó là, Chang Chun Ming, 51 tuổi, tên tiếng Việt là Trương Xuân Minh (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) với vai trò cầm đầu đường dây; Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, quê Khánh Hòa), cùng hai chị em ruột là Nguyễn Thị Phương Hà, 35 tuổi và Nguyễn Minh Sáng (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố, tạm giam 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi nêu trên.