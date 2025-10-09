Nhà văn László Krasznahorkai. Ảnh: hlo

Tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary - László Krasznahorkai sinh năm 1954 là chủ nhân giải Nobel Văn chương năm nay. Ông được trao giải nhờ tác phẩm khai thác nỗi sợ hãi hậu tận thế.

Nobel văn chương luôn là một trong những giải thưởng khó đoán nhất. Việc đoán chủ nhân giải Nobel này được ví khó hơn trúng số. Việc László Krasznahorkai được gọi tên cũng là một bất ngờ của mùa giải năm nay.

László Krasznahorkai từng chia sẻ các tiểu thuyết đậm màu sắc đen tối và khó hiểu của ông nhằm mục đích khám phá hiện thực tới mức điên rồ.

Khi công bố giải thưởng Nobel tại Stockholm, Thuỵ Điển lúc 18h ngày 9/10 (giờ Việt Nam), Uỷ ban Nobel ca ngợi các tác phẩm của László Krasznahorkai về viễn cảnh kinh hoàng thời hậu tận thế cho thấy hiện thực và sức mạnh của nghệ thuật.

Krasznahorkai László sinh năm 1954 tại Gyula, Hungary. Ông từng theo học luật tại Đại học Tổng hợp Hungary và nhận bằng ngôn ngữ Hung và sư phạm. Độc giả Việt Nam từng biết đến ngòi bút ấn tượng của László Krasznahorkai qua tác phẩm Vũ điệu quỷ Satan phát hành năm 2022.

Ảnh: Nhã Nam

Vũ điệu quỷ Satan được mô tả là "một tuyệt tác tăm tối và ám ảnh của tác giả Chiến tranh và Chiến tranh".

Lấy bối cảnh tại một khu trại biệt lập, tiểu thuyết mở ra một chuỗi những ngày mưa thu dai dẳng. Trong khu nông trang hoang vắng chỉ còn chừng một tá dân trụ lại cùng với hôi thối bốc mùi của những mưu đồ lụn bại, những phản trắc, bất thành, bất tín, những hy vọng bất ngờ, và bao nhiêu giấc mơ bị phế bỏ. Một thế giới, theo lời của dịch giả George Szirtes, "lỗ mãng và luôn sẵn sàng, lạc hậu đó giữa trật tự và bi kịch, tận sâu trong góc nhỏ vô nghĩa của vũ trụ bao la. Vũ điệu của họ là vũ điệu của sự chết".

Song với người đọc, điều quan trọng nhất lại không phải cốt truyện của Krasznahorkai hay ngôn ngữ đáng kinh ngạc ông sử dụng hay thậm chí vũ trụ các nhân vật của ông. Điều quan trọng, đó là chúng ta thay đổi trong khi quan sát những con người và thế giới mà ông dựng nên - chúng ta đọc còn ông thì viết.