Trưa nay (11/7), Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty dệt may trong khu công nghiệp. Đồng thời phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều vật liệu trong nhà xưởng bị cháy - Ảnh: PC07

Theo đó, vào khoảng 11h, hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng của Công ty TNHH Kwang Gun Textile Vina nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm này, các công nhân đang làm việc bên trong xưởng, phát hiện cháy nên tri hô nhau, đồng thời dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng rộng hơn 1.500 mét vuông.

Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hơn 140 cán bộ, chiến sĩ cùng rô bốt chữa cháy, phương tiện đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC của các khu công nghiệp lân cận cũng được huy động để phối hợp.

Cảnh sát PCCC tiếp cận khống chế hỏa hoạn - Ảnh: PC07

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát nhanh, lực lượng PCCC phải tiếp cận từ nhiều hướng. Đến 11h30, đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên nhiều vật dụng bên trong bị cháy rụi, may mắn không có thiệt hại về người.