Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Tiến Luân cho biết nhạc sĩ Mặc Thế Nhân vừa qua đời lúc 16h chiều ngày 8/8 tại nhà riêng ở TPHCM.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân được đạo diễn Thanh Hiệp đến thăm hồi tháng 4/2020.

"Anh Mặc Thế Nhân sức khỏe kém mấy năm rồi. Khoảng 1 tuần qua, anh mệt, kiệt sức, đến chiều nay thì ra đi.

Con cái có mặt đầy đủ trong giây phút cuối đời của anh. Nhạc sĩ đã có cuộc đời rực rỡ, trọn vẹn", nhạc sĩ Tiến Luân kể.

Hiện gia đình, các con chung tay lo hậu sự cho nhạc sĩ. Lễ khâm liệm của ông diễn ra lúc 3h sáng ngày 9/8. Linh cữu được mang đi chôn cất tại đất nhà ở Phường An Phú Đông (Phường Thạnh Lộc, Quận 12 cũ), TPHCM.

Năm 2020, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân từng trải qua cơn đột quỵ, cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Suốt 5 năm qua, nhạc sĩ nhiều lần ra vào viện vì tuổi cao sức yếu và các bệnh tuổi già.

Mặc Thế Nhân là 1 nhạc sĩ và cựu ký giả trước năm 1975. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1958, ca khúc đầu tiên là Trăng quê hương.

Ảnh thời trẻ của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân.

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: Cho vừa lòng em, Ngày xuân vui cưới, Chuyện buồn tình yêu, Mùa xuân cưới em, Em về với người, Trả lại anh…

Trong số đó, bài hát Cho vừa lòng em của ông thuộc hàng kinh điển, từng được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện như: Chế Linh, Hương Lan, Elvis Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Quang Lê, Hoài Lâm...

Ca khúc "Cho vừa lòng em" qua tiếng hát Lệ Quyên - Quang Lê

