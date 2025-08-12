Tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung công bố ca khúc mới Hoa thương em, sáng tác riêng cho quỹ, do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện cùng Dàn nhạc Giao hưởng V-Art. MV sẽ phát hành trên các kênh chính thức của nhạc sĩ, ca sĩ và quỹ, toàn bộ doanh thu từ nền tảng số sẽ ủng hộ cho các dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

"Tôi mong rằng, thay vì tặng hoa hay quà cho tôi, quý vị hãy gửi những bông hoa mang tên 'thương em' đến các em nhỏ khuyết tật qua tài khoản của quỹ. Mỗi bông hoa chỉ 10.000 đồng đã tiếp thêm cơ hội để các em đến trường và nuôi dưỡng ước mơ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu mây tre đan do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (làng nghề Phú Vinh) thực hiện được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để đấu giá.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh hy vọng những giai điệu trong Hoa thương em sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các em nhỏ trên hành trình đến trường và hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi gặp gỡ, bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu mây tre đan do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (làng nghề Phú Vinh) thực hiện được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh sẽ đấu giá tác phẩm để gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho các chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Chương trình cũng giới thiệu các nghệ sĩ đồng hành cùng quỹ như Hoa hậu Quý bà Quốc tế Vương Loan, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh...

"Mỗi em nhỏ khuyết tật đều là một bông hoa xương rồng vươn mình giữa thử thách để tỏa sáng. Tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, chúng ta có thể mang đến cho các em cơ hội học tập, niềm tin và ước mơ", hoa hậu Vương Loan chia sẻ.

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Nguyễn Văn Chung sáng tác: