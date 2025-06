Vắng bóng MV tạo cú hích, thị trường trầm lắng

Thị trường nhạc Việt thời gian qua không thiếu sản phẩm mới, nhưng lại chưa có sản phẩm đủ sức tạo nên làn sóng bùng nổ cả về truyền thông lẫn nghệ thuật. Các bảng xếp hạng thịnh hành trên YouTube ghi nhận nhiều tên tuổi quen thuộc, song phần lớn chưa tạo dấu ấn rõ nét.

Đứng đầu trending YouTube mục âm nhạc tại Việt Nam hiện tại là MV Sau ngần ấy năm của Hà Nhi. Ra mắt cách đây 12 ngày, MV đạt 2,6 triệu lượt xem, một con số khá ổn trong bối cảnh thị trường hiện tại. Ca khúc thuộc thể loại ballad, dòng nhạc vốn được ưa chuộng tại Việt Nam, cộng thêm việc không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh trong thời điểm này, giúp sản phẩm dễ dàng chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng.

MV Sau ngần ấy năm của Hà Nhi đang đứng đầu trending YouTube Việt Nam mục Âm nhạc.

Tuy nhiên, xét về hiệu quả truyền thông, sản phẩm vẫn còn mờ nhạt. Nội dung MV đơn giản, không khai thác câu chuyện tình yêu lãng mạn mà tập trung vào cảm xúc nuối tiếc sau chia tay.

Sau hiệu ứng từ chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2, Thiều Bảo Trâm tiếp tục giới thiệu ca khúc mới Không lời theo phong cách pop R&B nhẹ nhàng. Ngoài phiên bản solo, cô còn phát hành phiên bản song ca cùng Miu Lê. Tuy nhiên, ca khúc bị đánh giá là an toàn, thiếu điểm nhấn, khó cạnh tranh trên các bảng xếp hạng. Dù được kỳ vọng sẽ tạo bứt phá sau chương trình thực tế, sản phẩm âm nhạc mới của Thiều Bảo Trâm vẫn chưa thể tạo hiệu ứng lan tỏa.

Phùng Khánh Linh chọn hướng đi mới với KHÓC BLÓCK, mang màu sắc alternative rock và pop-punk. Ca sĩ nỗ lực chuyển mình sau thời gian dài gắn bó với các bản pop giàu cảm xúc, MV chỉ đạt gần 130.000 lượt xem sau 4 ngày ra mắt trên YouTube. Khán giả ghi nhận tinh thần thử nghiệm nhưng cho rằng ca khúc thiếu cao trào và cần cải thiện phần ca từ.

Một trong những sự trở lại đáng chú ý là Đàm Vĩnh Hưng với album Thanh xuân không phải để khóc, gồm 14 ca khúc hợp tác cùng nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Đông Thiên Đức, Bùi Công Nam, Hữu Minh và nhà sản xuất Drum7.

Tuy vậy, sản phẩm mới của nam ca sĩ lại có hiệu ứng kém hơn kỳ vọng. MV Đừng hỏi anh như thế, ca khúc chủ đề, chỉ đạt 570.000 lượt xem sau 5 ngày phát hành. Đây là con số khiêm tốn so với danh tiếng của Đàm Vĩnh Hưng.

Sản phẩm âm nhạc mới của Đàm Vĩnh Hưng chỉ nhận số lượt xem lẹt đẹt.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã thay đổi phong cách, từ bỏ lối hát “gào thét” quen thuộc để hướng đến sự nhẹ nhàng, tự sự hơn, phù hợp với thị hiếu hiện tại. Tuy vậy, những lùm xùm trong thời gian qua, bao gồm lệnh cấm hát và vụ kiện tụng với tỷ phú người Mỹ Gerard Williams (chồng cũ ca sĩ Bích Tuyền), được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến sức hút của anh. Các MV khác trong album cũng chỉ đạt từ 40.000 đến 150.000 lượt xem, mức thấp so với mặt bằng chung những năm trước.

Chờ Em xinh say hi tạo “sóng”

Trái ngược với sự trầm lắng của thị trường đơn lẻ, chương trình âm nhạc Em xinh say hi, quy tụ 30 nghệ sĩ trẻ, đang cho thấy tín hiệu tích cực và hứa hẹn trở thành “cú hích” mới cho Vpop hè 2025.

MV chủ đề The real aura phát hành cách đây 4 ngày hiện đang giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trending YouTube Việt Nam (mục âm nhạc), với gần 900.000 lượt xem. Đây là con số khả quan trong bối cảnh đa phần các sản phẩm âm nhạc khác đang gặp khó khăn về lượt xem.

Không chỉ MV chủ đề, các sân khấu trong tập 1 của chương trình cũng nhanh chóng tạo hiệu ứng. Màn trình diễn Đã xinh lại còn thông minh, AAA… đều lọt vào top trending chỉ sau 15 giờ phát sóng, giữ vị trí lần lượt là thứ 10 và thứ 7. Thành công này đến từ sự đầu tư bài bản về hình ảnh, vũ đạo, phong cách âm nhạc mang hơi hướm Y2K và Y3K - những xu hướng đang được khán giả trẻ ưa chuộng.

Dàn 30 nghệ sĩ được kỳ vọng khuấy động âm nhạc Việt mùa hè 2025.

Em xinh say hi được xây dựng theo mô-típ của chương trình Anh trai say hi - hiện tượng mạng xã hội mùa hè năm 2024. Theo đó, các nghệ sĩ được chia đội và sản xuất nhạc hoàn toàn mới.

Với những sân khấu đạt hiệu ứng tốt, MV không khó lọt top trending, từ đó tạo nên làn sóng mới trong thị trường. Năm 2024, các show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai từng tạo nên thế trận riêng, buộc nhiều nghệ sĩ độc lập phải cân nhắc thời điểm phát hành để tránh đụng độ.

Nếu duy trì được chất lượng sản phẩm và tần suất xuất hiện dày đặc, Em xinh say hi hoàn toàn có thể trở thành “chiến mã mùa hè” của nhạc Việt năm 2025. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ, phong cách tươi mới, hiện đại cùng chiến lược truyền thông đang giúp chương trình có những bước đi đầu tiên hiệu quả.

Theo Tiền Phong