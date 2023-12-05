{"article":{"id":"2222843","title":"Nhận diện lừa đảo gọi điện báo người thân đang cấp cứu","description":"\"Giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu\" là 1 trong số 24 hình thức lừa đảo trực tuyến đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UKNC.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>\n<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701688138998\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2216736\"><a href=\"/lien-tuc-cac-vu-sap-bay-lua-dao-nan-nhan-mat-hang-tram-trieu-dong-2216736.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/lien-tuc-cac-vu-sap-bay-lua-dao-nan-nhan-mat-hang-tram-trieu-dong-628.png?width=0&s=9qmQoz83l4QTfPGTzlndHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/lien-tuc-cac-vu-sap-bay-lua-dao-nan-nhan-mat-hang-tram-trieu-dong-628.png?width=260&s=NxeXw-PJymQmb4zeFRzPBQ\" alt=\"\"></picture></a>\n<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/lien-tuc-cac-vu-sap-bay-lua-dao-nan-nhan-mat-hang-tram-trieu-dong-2216736.html\">Liên tục các vụ sập bẫy lừa đảo, nạn nhân mất hàng trăm triệu đồng</a><span class=\"summary__content-desc\">Tìm \"tình một đêm\"; tham gia app đầu tư vàng online; đầu tư chứng khoán trên mạng;... là những tình huống dẫn đến việc nạn nhân sập bẫy lừa đảo, có người mất đến vài trăm triệu đồng.</span></div>\n</article>","displayType":1,"options":589824,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nhan-dien-lua-dao-goi-dien-bao-nguoi-than-dang-cap-cuu-2222843.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhan-dien-lua-dao-goi-dien-bao-nguoi-than-dang-cap-cuu-657.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhan-dien-lua-dao-goi-dien-bao-nguoi-than-dang-cap-cuu-658.png","updatedDate":"2023-12-05T12:45:54","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222800","title":"Khách hàng của Booking.com trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi mới","description":"Một chiêu trò lừa đảo tinh vi mới nhắm vào các đối tác của dịch vụ đặt phòng trực tuyến Booking.com để đánh cắp thông tin khách hàng, qua đó trực tiếp liên hệ và lừa tiền khách du lịch.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-hang-cua-booking-com-tro-thanh-nan-nhan-cua-chieu-tro-lua-dao-tinh-vi-moi-2222800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khach-hang-cua-bookingcom-tro-thanh-nan-nhan-cua-chieu-tro-lua-dao-tinh-vi-moi-1781.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222834","title":"Thu hẹp khoảng cách về kỹ năng để nâng cao khả năng ứng phó tấn công mạng","description":"Chuyên gia Fortinet khuyến nghị tổ chức, doanh nghiệp chú trọng mô hình phản ứng linh hoạt trên mạng và thu hẹp khoảng cách về kỹ năng để nâng cao khả năng ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hep-khoang-cach-ve-ky-nang-de-nang-cao-kha-nang-ung-pho-tan-cong-mang-2222834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thu-hep-khoang-cach-ve-ky-nang-de-nang-cao-kha-nang-ung-pho-tan-cong-mang-1478.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:33:29","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222717","title":"12 nhóm chuyên gia an toàn thông tin sắp thi chung kết ISITDTU CTF 2023","description":"Vượt qua 257 đội thi trên toàn thế giới, ngày 10/12, tại Đà Nẵng, 12 đội sinh viên, chuyên gia an toàn thông tin sẽ tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi an toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2023.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-nhom-chuyen-gia-an-toan-thong-tin-sap-thi-chung-ket-isitdtu-ctf-2023-2222717.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/12-nhom-chuyen-gia-an-toan-thong-tin-sap-thi-chung-ket-isitdtu-ctf-2023-1122.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:00:04","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222679","title":"Hơn 1.200 cán bộ được đào tạo về bảo đảm an toàn hệ thống theo cấp độ","description":"Năm nay, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã đào tạo, tập huấn về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho hơn 1.200 cán bộ trên cả nước. 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