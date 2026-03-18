Khó bảo vệ ngôi vô địch V-League, Thép Xanh Nam Định dồn sức giành Cúp Quốc gia- Chứng khoán LPBank 2025/26. Đối thủ của đội bóng thành Nam tại tứ kết là SHB Đà Nẵng - đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở V-League, hiện đang đứng áp chót BXH.

Trong khi SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn thì Thép Xanh Nam Định lại đang hồi sinh dưới thời HLV Vũ Hồng Việt. Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo sau khi trở lại "ghế nóng" giúp đội chủ sân Thiên Trường có được 3 chiến thắng liên tiếp ở V-League.

Xuân Son giúp Thép Xanh Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia?.

Với phong độ cao, cùng việc sở hữu nhiều ngôi sao, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Thép Xanh Nam Định tự tin hướng tới chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng.

Cá nhân Xuân Son có nhiều động lực thể hiện, khi anh sắp lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia. Chân sút sinh năm 1997 quyết đạt phong độ tốt nhất, ghi điểm với HLV Kim Sang Sik để có suất đá chính ở đội tuyển.

Ở trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt gần như chắc chắn yêu cầu các học trò sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công, giải quyết đối thủ trong 90 phút. Nếu để SHB Đà Nẵng cầm hòa trong thời gian thi đấu chính thức, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.