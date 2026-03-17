Chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và cuộc tiếp đón Malaysia (31/3) tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik triệu tập lực lượng mạnh nhất lên tuyển Việt Nam. Danh sách chính thức được chiến lược gia người Hàn Quốc công bố vào chiều 17/3.

Đáng chú ý trong lần tập trung lần này là sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Trước khi điền tên cầu thủ này, thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã đến xem Hoàng Hên chơi ở trận Hà Nội FC 2-1 CAHN, trong đó anh lập cú đúp.

Hoàng Hên lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam.

Không chỉ là tiền vệ tổ chức hàng đầu, Hoàng Hên trở nên rất nguy hiểm khi được đẩy lên cao đá ở vị trí tiền đạo lệch trái. Anh thường xuyên có những pha bứt tốc, rê dắt, tạt bóng hoặc cắt vào trung lộ dứt điểm. Chân sút sinh năm 1994 sẽ là phương án ghi bàn mới cho tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong lần đầu khoác áo ĐTQG Việt Nam, Hoàng Hên tái hợp với người đồng đội cũ Xuân Son. Khi khoác áo Thép Xanh Nam Định, chính Hoàng Hên là người đóng vai trò "dọn cỗ", giúp Xuân Son "làm mưa làm gió", ghi tới 31 bàn ở mùa giải 2023/24.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu Malaysia.

Ngoài Hoàng Hên, Xuân Son, tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng - 2 cầu thủ rất quan trọng dưới thời HLV Park Hang Seo. Văn Hậu và Đình Trọng đang đạt phong độ rất cao, xứng đáng có suất lên tuyển Việt Nam đợt tập trung này.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt sự tin tưởng ở những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Cao Quang Vinh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Tuấn Hải... Những cầu thủ vắng mặt ở đợt tập trung lần này đáng chú ý có Bùi Tiến Dũng (chấn thương), Đình Bắc (treo giò). Ngoài ra, tiền đạo Tiến Linh không góp mặt vì phong độ kém.

Tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/26 lên tập trung muộn hơn. Trước khi tái đấu Malaysia trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3, thầy trò HLV Kim Sang Sik có trận "tổng duyệt" với Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.