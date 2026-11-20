Thể Công Viettel bước vào vòng 8 với thành tích khá ảm đạm. Sau 7 vòng đấu, đội bóng áo lính mới giành được 5 điểm, đứng thứ 13 trên BXH. Kết quả này rõ ràng không tương xứng với tham vọng cũng như chất lượng đội hình của một trong những CLB giàu truyền thống tại V-League.

Tính rộng hơn, Thể Công Viettel đã trải qua 10 trận liên tiếp không biết thắng trên mọi đấu trường, khiến đội bóng này phải nói lời chia tay với HLV Popov. Trợ lý Guilherme Almeida được giao nhiệm vụ tiếp quản chiếc "ghế nóng", nhưng trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7 cho thấy nhà cầm quân này vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel nằm ở sự thiếu ổn định trong cách vận hành lối chơi. Đội bóng có những cá nhân chất lượng, nhưng khả năng kết nối giữa các tuyến chưa tốt. Hàng công thiếu những phương án xuyên phá hiệu quả, trong khi hàng phòng ngự thường mất tập trung ở thời điểm cuối trận.

Thể Công Viettel quyết trở lại. Ảnh: Dương Đệ

Ở trận gặp SLNA, đội chủ nhà còn không có sự phục vụ của Paulo Martins do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên, Thể Công Viettel có thể đón trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng sau thời gian dài chấn thương. Đây là cầu thủ không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, mà còn là chỗ dựa về tinh thần với toàn đội.

Bên kia chiến tuyến, SLNA có khởi đầu rất ấn tượng tại LPBank V-League 2026/27. Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ là CLB duy nhất chưa phải nhận thất bại, với 3 chiến thắng và 4 trận hòa, giành 13 điểm để đứng thứ 3 trên BXH. Đây là thành tích mà SLNA có nằm mơ cũng không thấy.

Đội bóng xứ Nghệ chơi bóng với tinh thần quyết tâm cao, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và sự kỷ luật trong phòng ngự. Sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ cũng là điểm cộng lớn. Những gương mặt như Nguyễn Quang Vinh, Long Vũ, Quang Tú hay Văn Lắm đang mang đến sự thay đổi rất tích cực với SLNA.

Tuy nhiên, không dễ để đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn có thể kéo dài thành tích bất bại. Đối thủ của họ lần này là Thể Công Viettel rất khát chiến thắng, lại có lợi thế sân nhà cùng chất lượng cầu thủ tốt hơn. Rõ ràng là ngay cả mục tiêu 1 điểm, SLNA cũng phải làm hết khả năng mới đạt được.

Ở trận còn lại trong ngày 20/11, Thanh Hóa tự tin đánh bại HAGL khi được thi đấu trên sân nhà. Về phía đội khách, HAGL quyết tâm có điểm để không bị tụt sâu trên BXH.