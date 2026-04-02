Việt Nam trước cơ hội lớn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Theo ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc cơ sở tại Việt Nam của NXP Semiconductors, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn bán dẫn mở rộng hoạt động R&D và kỹ thuật, mở ra cơ hội việc làm ngay tại thị trường nội địa cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Intel đã liên tục mở rộng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại TP.HCM – một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu. Trong khi đó, Amkor Technology đưa vào vận hành nhà máy đóng gói – kiểm định trị giá hàng tỷ USD tại Bắc Ninh, còn Hana Micron cũng gia tăng đầu tư vào lĩnh vực OSAT tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các “ông lớn” này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn, mà còn kéo theo nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguồn cung kỹ sư trong nước hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ mở rộng của ngành, cả về số lượng lẫn tiêu chuẩn quốc tế.

Nắm bắt xu hướng công nghệ mới, các bạn trẻ Việt Nam ngày càng quan tâm và tìm hiểu sâu về ngành Công nghệ bán dẫn.

Theo TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc Gachon Vietnam, Viện trưởng Viện Đại học quốc tế FPT, Tập đoàn FPT, Việt Nam không nhất thiết phải tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn ngay từ đầu, mà có thể tập trung vào những khâu có lợi thế như thiết kế vi mạch (IC design), đóng gói và kiểm định.

“Bài toán nhân lực bán dẫn không chỉ nằm ở số lượng kỹ sư, mà còn ở việc xác định Việt Nam sẽ tham gia vào khâu nào trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu đi đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nhân lực cho các công đoạn quan trọng trong ngành bán dẫn khu vực,” ông Hà nhận định.

Lời giải từ giáo dục, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế

Để giải bài toán nhân lực bán dẫn, điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, trong đó cơ sở đào tạo đóng vai trò cung cấp nền tảng chuyên môn, doanh nghiệp dẫn dắt nhu cầu thực tiễn, còn hợp tác quốc tế giúp đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Những nội dung liên quan đến phát triển hệ sinh thái nhân lực sẽ được thảo luận tại Hội thảo tương lai ngành bán dẫn (Semiconductor Future Summit - “Inside the Chip, Inside the Future”) do Gachon Vietnam tổ chức ngày 11/4 tại Hà Nội, với mục tiêu thúc đẩy liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong hệ sinh thái bán dẫn, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến cơ sở đào tạo. Đặc biệt, các diễn giả đến từ Đại học Gachon (Hàn Quốc) sẽ giới thiệu mô hình đào tạo công nghệ cao theo chuẩn quốc tế và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.

Hội thảo tương lai ngành bán dẫn (Semiconductor Future Summit - “Inside the Chip, Inside the Future”) quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp ngành bán dẫn.

Bên cạnh các nội dung thảo luận chuyên môn, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ với nhiều khu vực tương tác, giúp người tham dự tiếp cận trực quan hơn với lĩnh vực bán dẫn và các xu hướng công nghệ mới: từ khám phá công nghệ chip, tìm hiểu môi trường học tập quốc tế đến cập nhật những công nghệ tương lai và kết nối cơ hội nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội thảo, hoạt động trao học bổng và kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường, sinh viên và phụ huynh cũng được tổ chức, góp phần hình thành cầu nối giữa đào tạo và thị trường lao động.

Ra mắt chương trình đào tạo bán dẫn theo định hướng quốc tế

Tại sự kiện còn có lễ ra mắt chương trình Gachon Vietnam, chương trình liên kết đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ bán dẫn giữa Trường Đại học FPT và Đại học Gachon (Hàn Quốc) với lộ trình học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đại học Gachon, Hàn Quốc.

Gachon là Đại học đầu tiên tại Hàn Quốc thành lập Trường Bán dẫn riêng với hệ thống phòng lab hiện đại bậc nhất. Trường nằm trong top 501-600 trường Đại học tốt nhất thế giới theo THE (Times Higher Education) năm 2026.

Trong quá trình học tập, sinh viên Gachon Vietnam có cơ hội thực hành, thực tập tại hệ sinh thái Tập đoàn FPT và mạng lưới đối tác rộng lớn ngành bán dẫn của Đại học Gachon (Hàn Quốc) như: Samsung Electronics, SK hynix, DB HiTek, Magnachip cùng các viện nghiên cứu và trung tâm công nghệ quốc gia. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được nhận bằng cử nhân quốc tế do Đại học Gachon, Hàn Quốc cấp.

Sự kiện Semiconductor Future Summit - "Inside the Chip, Inside the Future" Thời gian: 8:00-12:00 ngày 11/4/2026 Địa điểm: tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Nguồn: Viện Đại học quốc tế FPT)