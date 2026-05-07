TS. David Hoang - Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế FPT, Giám đốc chương trình Finland Metropolia Vietnam

Đồng quan điểm, GS. Angappa Gunasekaran (Trường Kinh doanh Penn State Harrisburg, Mỹ) khẳng định: Để bứt phá trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhân sự logistics buộc phải sở hữu tư duy “kép”, vừa vững nghiệp vụ truyền thống, vừa làm chủ dữ liệu.

Logistics: Khi lợi thế địa lý không còn là “chìa khóa vạn năng”

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng đà tăng trưởng xuất nhập khẩu mở ra cơ hội chưa từng có cho logistics Việt Nam.

Với hệ thống hạ tầng cảng biển nước sâu chiến lược như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử và dòng vốn FDI, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất khu vực.

Tuy nhiên, thực tế là chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức khoảng 16% GDP. Con số này cao hơn đáng kể so với trung bình toàn cầu (10-11%) và cách biệt lớn với các nền kinh tế phát triển như Singapore hay Mỹ (8-9%), theo World Bank.

Sự thiếu đồng bộ giữa các khâu cùng chất lượng nhân sự chưa theo kịp tốc độ phát triển là rào cản lớn nhất. Trong bối cảnh địa chính trị biến động, logistics không đơn thuần là vận chuyển hay lưu kho, mà là bài toán về dữ liệu, tối ưu hóa và quản trị rủi ro chiến lược.

Chân dung nhân sự logistics thế hệ mới qua 3 trụ cột năng lực

Theo chuyên gia Viện đào tạo quốc tế FPT, để chuyển hóa cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, nhân sự lĩnh vực logistics cần được trang bị những năng lực cốt lõi để thích ứng với môi trường số hóa.

Đầu tiên và quan trọng nhất là năng lực phân tích dữ liệu. Trong môi trường biến động, việc đọc hiểu dữ liệu vận hành, xây dựng mô hình tối ưu và dự báo nhu cầu để ra quyết định dựa trên số liệu thực tế là điều kiện tiên quyết giúp kiểm soát chi phí và tốc độ giao nhận. Đây là năng lực sống còn của người làm nghề.

Tiếp đến là am hiểu hệ thống xuất nhập khẩu và "luật chơi" quốc tế. Khi nắm vững chính sách thương mại và tiêu chuẩn toàn cầu, nhân sự mới có thể nhìn nhận chuỗi cung ứng như chỉnh thể liên kết. Mỗi quyết định về vận tải, thuế quan hay quản trị nguồn cung đều phải cân nhắc kỹ để đảm bảo sự liền mạch xuyên biên giới.

Cuối cùng, khả năng phối hợp và tích hợp công nghệ đóng vai trò quyết định cho vận hành các mô hình logistics mới. Nhân sự logistics hiện nay cần đóng vai trò kết nối giữa các phòng ban, đối tác và các nền tảng số như AI, IoT hay điện toán đám mây. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý công việc, nhưng chính con người mới là yếu tố quyết định cách tích hợp và điều phối các hệ thống đó để tạo ra giá trị khác biệt.

Finland Metropolia Vietnam: Mô hình đào tạo thực tiễn gắn liền công nghệ

Finland Metropolia Vietnam là chương trình đào tạo quốc tế triển khai 100% chương trình của Metropolia University of Applied Sciences - Đại học Khoa học Ứng dụng (KHUD) hàng đầu Phần Lan.

Đại học KHUD Metropolia (Phần Lan) nổi bật với triết lý đào tạo gắn liền thực tiễn, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp.

Chương trình Kinh doanh chuyên ngành Logistics tại đây được phát triển theo mô hình giáo dục ứng dụng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh AI, thương mại điện tử và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ.

Chương trình được xây dựng trên bốn trụ cột chính. Đầu tiên là kỹ năng công dân toàn cầu với khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và làm việc, kỹ năng làm việc đa văn hóa và năng lực thích ứng với môi trường quốc tế.

Trụ cột thứ hai là nền tảng kinh doanh và vận hành quốc tế, giúp sinh viên hiểu về thương mại toàn cầu, logistics quốc tế và vận hành chuỗi cung ứng xuyên quốc gia.

Trụ cột thứ ba là năng lực vận hành thực tiễn với các nội dung về e-commerce logistics, quản trị vận hành, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng gắn với doanh nghiệp thực tế.

Trụ cột thứ tư là công nghệ và chuỗi cung ứng tương lai, tập trung vào AI, automation, robotics, phân tích dữ liệu và supply chain bền vững theo định hướng Supply Chain 4.0.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, điểm nổi bật của giáo dục Phần Lan là phương pháp đào tạo Project-Based Learning - học tập qua dự án. Sinh viên tham gia các bài toán doanh nghiệp, kiến tạo giải pháp thông minh và giải quyết các tình huống thực tiễn trong từng môn học. Cách tiếp cận này giúp người học phát triển tư duy giải quyết vấn đề và khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường hiện đại.

Việc Finland Metropolia Vietnam đầu tư mạnh mẽ vào phương pháp đào tạo thực tiễn chuẩn Phần Lan cùng quỹ học bổng lên tới 30 tỷ đồng là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn lực chất lượng cao. Tốt nghiệp với bằng cấp quốc tế được cấp bởi Đại học KHUD Metropolia (Phần Lan), sinh viên sở hữu bệ phóng vững chắc để phát triển tư duy toàn cầu và năng lực đổi mới vượt trội, sẵn sàng đưa logistics Việt Nam bứt phá trong tương lai gần.

Năm 2026, Finland Metropolia Vietnam tuyển sinh hai ngành mũi nhọn là Công nghệ thông tin thông minh và Kinh doanh quốc tế (với hai chuyên ngành Marketing và Logistics).

(Nguồn: Trường Đại học FPT)