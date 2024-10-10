Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đều là những diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cả hai từng có những chia sẻ về tình yêu và cách chọn bạn đời. Họ còn có một điểm chung khá thú vị, đó là dành nhiều thời gian cho thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ.

Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong giải chạy.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, hơn Khả Ngân 11 tuổi. Nam diễn viên trưởng thành từ lĩnh vực người mẫu trước khi ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim: Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu, Đừng làm mẹ cáu, Giấc mơ của mẹ… Anh được đánh giá là một trong những diễn viên nam có thực lực, từng nhận nhiều giải thưởng về diễn xuất.

Đời tư của Nhan Phúc Vinh khá kín tiếng. Nam diễn viên thừa nhận trải qua một số mối tình nhưng thường bị đối phương chủ động chia tay. Anh từng nói những người mình thích thường không đáp lại tình cảm, đồng thời cho rằng chuyện tình cảm phụ thuộc nhiều vào chữ duyên.

Ngoại hình điển trai gây thương nhớ của Nhan Phúc Vinh.

Trong công việc, Nhan Phúc Vinh cũng chủ động giữ khoảng cách với bạn diễn để tránh nảy sinh tình cảm ngoài đời. Anh từng chia sẻ bản thân muốn tách bạch giữa cảm xúc của nhân vật và đời sống riêng.

Khả Ngân lại có hành trình khác. Từ hình ảnh “hot girl boxing” nổi tiếng khi còn tuổi teen, cô chuyển hướng sang diễn xuất và dần khẳng định vị trí qua các phim: Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình. Vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày là một dấu mốc đáng nhớ, giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý và giải thưởng.

Nhan sắc trong trẻo dễ mến của Khả Ngân.

Về tình trường, Khả Ngân từng có mối quan hệ được công chúng đặc biệt quan tâm với một người đàn ông lớn hơn tuổi. Sau này, cô liên tục được ghép đôi với bạn diễn Thanh Sơn sau khi hai người cùng đóng 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình. Cả hai từng nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò, dù những tương tác thân thiết ngoài đời khiến khán giả không ngừng đặt dấu hỏi.

Khả Ngân cũng có chia sẻ khá cởi mở về tình yêu. Năm 2019, khi được hỏi về những tin đồn tình cảm, cô cho biết bản thân yêu dựa trên cảm xúc và bày tỏ quan điểm giới tính không phải yếu tố quyết định khi rung động trước một người.

Điểm chung nổi bật nhất giữa hai diễn viên có lẽ nằm ở thể thao. Nhan Phúc Vinh vốn có nền tảng học giáo dục thể chất và duy trì nhiều môn vận động, đặc biệt là chạy đường dài. Khả Ngân cũng gắn bó với boxing từ những năm đầu nổi tiếng, đồng thời tập luyện nhiều bộ môn khác.

Tháng 6/2024, cả hai cùng tham gia một giải chạy. Nhan Phúc Vinh chinh phục cự ly 21km trong 2 giờ 7 phút, lập thành tích tốt nhất của bản thân ở thời điểm đó. Khả Ngân lần đầu chạy giải 5 km và đạt hạng 19 nữ.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân.

Vào tháng 4/2026, trong tang lễ của bà ngoại Khả Ngân, có những khoảnh khắc cô bật khóc nức nở, thất thần khi phải nói lời vĩnh biệt với người bà thân yêu, nam tài tử Nhan Phúc Vinh cũng đã có mặt nhằm động viên, khích lệ và an ủi tinh thần cho Khả Ngân và gia đình cô để vượt qua nỗi mất mát này.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng cùng được đề cử Nam/Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2023 và sánh đôi trên thảm đỏ, năm đó nam diễn viên giành chiến thắng. Đầu năm nay, Nhan Phúc Vinh cũng đến chúc mừng Khả Ngân ra mắt phim Vạn dặm yêu em. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Nhan Phúc Vinh trong phim "Đừng làm mẹ cáu":

Ảnh, clip: FBNV, VTV