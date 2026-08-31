Mạng xã hội tối 31/8 bùng nổ khi hai diễn viên Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai yêu trên trang cá nhân sau khi nam diễn viên cầu hôn bạn gái kém 11 tuổi.

Nhan Phúc Vinh vừa cầu hôn Khả Ngân. Ảnh: FBNV

Cặp đôi có thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định công khai chuyện tình cảm với công chúng. Ngay khi Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đăng ảnh trên trang cá nhân, hàng loạt sao Việt đã ồ ạt vào chúc mừng còn khán giả thì khen họ quá đẹp đôi.

Diễn viên Hồng Ánh tiết lộ chị biết chuyện tình cảm của 2 nghệ sĩ từ lâu nhưng nay mới thấy chính chủ công bố. Diễn viên Bảo Hân Về nhà đi con nói đã sẵn sàng đi ăn cỗ cưới cặp đôi. Ca sĩ Văn Mai Hương chỉ kịp thốt lên "Omggggg!!!" vì quá ngỡ ngàng.

Lời chúc của sao Việt dưới bài đăng của cặp đôi: MC Đan Lê: Chúc mừng 2 em tôi!

Diễn viên Midu: Chúc mừng anh và bé Ngân

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Ôi bất ngờ quá!!! Chúc mừng anh chị ạ.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Chúc mừng 2 em!

MC, diễn viên Vũ Thu Hoài: Chúc mừng anh Vinh!

Diễn viên Nhã Phương: Chúc mừng hai tình yêu!

MC Tuấn Tú: Chúc mừng 2 em nhá, hay quá em ơi!

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: Chúc mừng bé!

MC Thái Dũng: Chúc mừng ông anh, chờ đám cưới thôi!

Siêu mẫu Xuân Lan: Chúc mừng hai em. Mãi hạnh phúc nha em ơi.

Diễn viên Huy Khánh: Tèng teng teng teng.... gửi thiệp đi!

MC Thảo Vân: Chúc mừng hai em!

Diễn viên Mai Thu Huyền: Bất ngờ quá! Chúc mừng 2 em nhé!

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh: Chúc mừng em nhé! Quá tuyệt vời!

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Chúc mừng anh tôi! Mừng muốn khóc!

Diễn viên Quỳnh Nga: Chúc mừng người anh nhé. Quá tuyệt vời.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong: Hay quá! Dự kiến khi nào tổ chức thế Vinh ơi?

Diễn viên Lưu Huyền Trang: Ôi! Bất ngờ quá anh ơi. Em chúc mừng anh nha.

Nghệ sĩ Vân Dung: Chúc mừng cô bé đáng yêu! Hạnh phúc ngọt ngào nhé!

MC Phí Linh: Hú hú Khả Ngân ơi bối rối quá chúc mừng, ôm em ôm anh tôi.

Diễn viên Bảo Thanh: Oh đẹp đôi. Chúc mừng hạnh phúc em bé Ngân nha.

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong: Chấn động chấn động. Chúc mừng cả 2 tình yêu. Muốn hét lên quá em tôi ơi Khả Ngân!

Á hậu Trương Thị May: Xin chúc mừng người anh, chúc hai người thật hạnh phúc nhé!

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, đến từ Cần Thơ, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng với các phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Nhà mình lạ lắm, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không?, Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu...

Khả Ngân sinh năm 1997, được khán giả yêu thích với các vai diễn trong 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, Hậu duệ mặt trời bản Việt, Bí mật của gió... Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Thanh Sơn sau phim 11 tháng 5 ngày nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Trong khi đó, trước khi công khai yêu Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh luôn kín tiếng về đời tư và chưa từng xác nhận yêu ai.

Khả Ngân trong "11 tháng 5 ngày" (Nguồn: VTV Giải trí)