Ngày 22/1, Công an TPHCM tổ chức họp báo ra mắt series podcast Giải mã – Break the trap. Đây là chương trình đối thoại chuyên sâu đầu tiên do Công an TPHCM chủ trì, nhằm bóc tách các thủ đoạn ma túy tinh vi đang nhắm vào giới trẻ trên không gian mạng và đời sống thực.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định đây là bước đi đột phá, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy phòng chống tội phạm ma túy trong kỷ nguyên số. Ông cho biết tội phạm ma túy không còn chỉ ẩn nấp trong những con hẻm tối mà đã len lỏi vào từng gia đình, tiếp cận thế hệ trẻ qua một cú chạm màn hình.

"Trước những cám dỗ được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc giải trí, sành điệu, lực lượng công an thành phố nhận thấy nếu chỉ đấu tranh bằng biện pháp nghiệp vụ là chưa đủ, chúng ta cần phải phủ xanh nhận thức và tranh thủ thời gian vàng để giáo dục thế hệ trẻ", Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Đại tá Trần Hồng Minh chia sẻ chương trình mang sứ mệnh trở thành tiếng nói của sự thật, của khoa học và tính nhân văn giữa hàng nghìn thông tin hỗn loạn trên mạng xã hội. Kết hợp với ứng dụng Lá chắn xanh do Ban Thanh niên Công an TPHCM phối hợp Trường Đại học Sài Gòn xây dựng, đây sẽ là bộ cẩm nang số để nhà trường, gia đình trang bị cho thanh thiếu niên "vắc-xin tinh thần" trước hiểm họa ma túy.

Chương trình được xây dựng theo format video podcast hiện đại gồm 5 tập, mỗi tập dài 30-35 phút. Nội dung đi sâu vào các câu chuyện thực tế với sự tham gia của Quyền Linh trong vai trò host cùng các khách mời đa dạng.

MC Quyền Linh và con gái Mai Thảo Linh (Lọ Lem) dự sự kiện.

Đặc biệt, chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như: hoa hậu Ngọc Châu, Lương Thùy Linh, Nguyễn Lê Bảo Ngọc, biên đạo Đỗ Quang Đăng. Bên cạnh đó, các đại diện Gen Z như: Bông Tím, Đức Anh Phạm và Mai Thảo Linh - con gái MC Quyền Linh cũng tham gia, giúp chương trình tiếp cận tự nhiên với học sinh, sinh viên.

Về mặt chuyên môn, chương trình có sự đóng góp của Đại úy Trần Vĩnh Chiến - Phó Đội trưởng Đội 3 PC04, Đại úy Trần Công Bằng - Phòng PC09 và luật sư Trần Viết Hà.

Hoa hậu Ý Nhi và Lê Hoàng Phương dự sự kiện.

Series podcast Giải mã – Break the trap sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào 20h ngày 23/1 và phát định kỳ vào thứ 6 hàng tuần trên Fanpage, YouTube của Công an TPHCM.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Ý Nhi dự sự kiện

