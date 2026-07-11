Ngắm những hình ảnh của NSƯT Thanh Nga trong phim điện ảnh Mãnh lực đồng tiền, có thể thấy nghệ sĩ hiện lên thật sống động qua từng nét biểu cảm. Gương mặt sáng bừng ăn ảnh và đẹp "không tì vết". Dù ở góc chính diện, góc nghiêng hay những khuôn hình từ xa dần thu vào gương mặt, bà vẫn giữ được thần thái nổi bật.

Cận cảnh gương mặt và nét diễn của Thanh Nga.

Đôi mắt buồn sâu thẳm, sống mũi thanh tú, gương mặt cân đối cùng nét biểu cảm tinh tế giúp Thanh Nga truyền tải tâm trạng nhân vật tự nhiên, không cần nhiều lời thoại. Nhiều khung hình chỉ kéo dài vài giây trên màn bạc nhưng vẫn cho thấy khả năng biểu cảm đáng nể của bà: khi trầm tư suy nghĩ, lúc đau khổ day dứt, khi lại thoáng nụ cười đủ làm sáng cả khuôn hình.

Các góc máy nắm bắt những phân đoạn cảm xúc qua từng giai đoạn khác nhau trên phim của NSƯT Thanh Nga.

Mãnh lực đồng tiền được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Anh Vũ - Lê Ngọc Lê, từng đăng nhiều kỳ trên một tuần báo ăn khách thời bấy giờ, do đạo diễn Lê Mộng Hoàng thực hiện.

Ngoài Thanh Nga, phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm nghệ sĩ tiền phong Bích Thuận, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền - thần tượng của giới trẻ yêu nhạc rock thời bấy giờ, Việt Hùng, Tám Vân, bà Năm Sa Đéc, Lý Quốc Mậu, Vương Vũ, Mã Dũng, Việt Châu... cùng tài tử Mỹ Gardner trong vai phản diện.

Nhan sắc của Thanh Nga luôn nổi bật và cuốn hút.

Nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền chia sẻ với VietNamNet: "Chị Thanh Nga đóng phim nào cũng thành công về doanh thu, khán giả tìm đến Loan mắt nhung hay Tình Lan và Điệp cũng vì chị đảm nhận vai chính. Lên phim, chị vừa đẹp vừa ăn ảnh, đôi mắt khi cười như biết nói. Đặc biệt, 2 lúm đồng tiền nhỏ trên má càng làm gương mặt thêm duyên và để lại ấn tượng sâu sắc. Hồi còn ở đoàn Thanh Minh, chị em chúng tôi thường đùa chị Nga là Tây Thi, bởi làm gì cũng thấy đẹp".

Thanh Nga và diễn viên người Mỹ tên Gardner trong một cảnh quay tại Vũng Tàu.

Thanh Nga đóng phim từ đầu thập niên 1960, khi còn trẻ và gần như luôn đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, sau năm 1969 mới là giai đoạn bà hoạt động điện ảnh sôi nổi nhất. Khi cải lương rơi vào khó khăn, đoàn Thanh Minh thua lỗ nặng sau chuyến lưu diễn nước ngoài, Thanh Nga đẩy mạnh đóng phim để phụ giúp mẹ gánh vác kinh tế gia đình, chăm lo cho đại gia đình đông người và hỗ trợ em trai Lư Chí Bình sang Pháp du học.

Em gái thứ 9 của cố nghệ sĩ - bà Lư Ánh Mai kể với VietNamNet: "Ngày chưa lấy chồng, kiếm được bao nhiêu chị Ba đều đưa hết cho má giữ. Sau này lập gia đình, chị lại giao chồng là anh Lân quản lý. Chị Ba hầu như không giữ tiền, cũng không mấy bận tâm đến giá trị đồng tiền. Tôi nhớ hồi đi hát cho đoàn, mỗi lần lãnh lương 42 đồng, chị chỉ giữ lại 2 đồng để ăn sầu riêng, còn lại đều đưa anh Lân giữ".

Những cảnh Thanh Nga diễn cùng Mai Lệ Huyền trên phim. Trong phim, Mai Lệ Huyền là em gái của Thanh Nga.

Đầu thập niên 1970, điện ảnh Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động khi nhiều phim màu màn ảnh rộng ra đời, thu hút đông khán giả và kéo theo làn sóng đầu tư của giới thương mại, trong đó có bà Nguyễn Thị Thân. Sau khi xin phép thành lập hãng phim và khảo sát thị trường, bà nhận ra Thanh Nga qua Loan mắt nhung và Hùng Cường qua Chân trời tím đều là những gương mặt có sức hút lớn, đặc biệt với khán giả cải lương vốn ít đi xem phim.

Từ đó, bà quyết định thực hiện phim và mời ngay 2 nghệ sĩ nổi tiếng này tham gia. Thanh Nga và Hùng Cường nhận mức thù lao cao gấp đôi những lần đóng phim trước.

Thanh Nga cùng nghệ sĩ Bích Thuận.

Phim có chiến dịch quảng bá bài bản khi mời ký giả đến phim trường, liên tục đưa tin và tung hình ảnh Thanh Nga, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền trên nhiều tờ báo lớn. Trước ngày công chiếu 1 tuần, hãng còn tổ chức suất chiếu riêng cho quan khách và báo giới, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Thanh Nga và nghệ sĩ Tám Vân trong vai người cha, người chồng bị vợ “cắm sừng” và bất lực trong phim.

Khâu phát hành cũng được tính toán kỹ khi phim ra mắt tại Sài Gòn vào tháng 9/1971, thời điểm thời tiết thuận lợi rồi 2 tháng sau được đưa về các tỉnh đúng mùa nông nhàn. Tác phẩm còn được chiếu ở những rạp quen thuộc với khán giả cải lương và kéo dài đến dịp Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu giải trí tăng cao.

Hùng Cường và danh hài Thanh Việt trong một cảnh quay.

Mãnh lực đồng tiền là một trong những bộ phim có kinh phí cao và đạt thành công đáng kể về mặt doanh thu. Khi phim ra mắt vào tháng 9/1971 tại Sài Gòn, 4 rạp lớn gồm Rex, Đại Nam, Văn Hoa Sài Gòn và Văn Hoa Đa Kao đều đông nghẹt khán giả trong tuần lễ đầu tiên. Hãng nhanh chóng thu hồi vốn và tiếp tục gặt hái thành công trong các đợt phát hành sau đó.

Ảnh: Tư liệu