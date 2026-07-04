Năm 1974, khán giả Sài Gòn xôn xao trước sự xuất hiện của một gương mặt trẻ lần đầu bước lên màn bạc trong bộ phim Vĩnh biệt tình hè. Hình ảnh chàng trai ấy nhanh chóng xuất hiện trên nhiều tờ báo và trở thành thần tượng của đông đảo học sinh, sinh viên. Đó chính là Nguyễn Chánh Tín, người sau này trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất của điện ảnh Việt Nam.

Nguyễn Chánh Tín năm 15 tuổi đã bắt đầu được giới học sinh, sinh viên chú ý,.

Vĩnh biệt tình hè là tác phẩm đầu tay của hãng phim Đại Á, được chuyển thể từ truyện của ký giả Huyền Anh và do đạo diễn Lê Mộng Hoàng thực hiện, võ sư Lý Huỳnh đảm nhiệm phần cố vấn võ thuật.

Bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh, cải lương, tân nhạc và kịch nói thời bấy giờ như NSND Năm Châu, NSND Bảy Nam, bà Kim Cúc, bà Túy Hoa, Băng Châu, Hoài Mỹ, La Thoại Tân, Duy Phúc, cùng các danh hài Khả Năng, Thanh Việt và nhiều gương mặt trẻ triển vọng khác.

Là thần tượng giới trẻ, cộng với ngoại hình sáng và đẹp, việc Nguyễn Chánh Tín được các nhà làm phim chú ý.

Không chỉ khai thác đề tài học trò, Vĩnh biệt tình hè còn là một câu chuyện tình lãng mạn, giàu cảm xúc, dễ chạm đến trái tim khán giả ở nhiều lứa tuổi. Nhờ vậy, bộ phim đạt thành công đáng kể về mặt thương mại và vượt qua nhiều tác phẩm cùng thời.

Nguyễn Chánh Tìn (ngoài cùng bên phải) và Băng Châu cùng đạo diễn Lê Mộng Hoàng (đứng giữa), danh hài Thanh Việt (hàng đầu, đứng thứ hai từ bên trái) và các thành viên đoàn phim.

Nội dung phim kể về một chàng sinh viên nghèo do Nguyễn Chánh Tín thủ vai. Sau giờ học, anh làm nghề giao vịt cho các nhà hàng để phụ giúp người mẹ già do nghệ sĩ Bảy Nam đảm nhận. Trong một lần giao hàng đến nhà hàng ven biển, nơi đang diễn ra tiệc sinh nhật của một tiểu thư nhà giàu do Băng Châu thủ vai, định mệnh đã đưa hai người gặp nhau.

Nguyễn Chánh Tín và Băng Châu trong cảnh quay tại Vũng Tàu.

Tiểu thư ấy đã được cha mẹ do nghệ sĩ Năm Châu và Túy Hoa đóng, hứa gả cho một công tử giàu có do La Thoại Tân thủ vai. Thế nhưng, trái tim cô lại dành trọn cho chàng sinh viên nghèo. Những buổi hẹn hò bên bờ biển và những rung động đầu đời đã tạo nên phần lãng mạn nhất của bộ phim. Bi kịch xảy đến khi chàng công tử vì ghen tuông đã sát hại tình địch và ném xác xuống ghềnh đá.

Phim được quay tại Vũng Tàu với nhiều khung cảnh biển thơ mộng. Khi công chiếu vào mùa hè năm 1974, các suất chiếu luôn thu hút đông đảo khán giả trẻ tại Sài Gòn cũng như nhiều tỉnh thành miền Nam.

Trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Thúy Nga năm 2025, ca sĩ Băng Châu kể lại khi biết đóng cặp với Nguyễn Chánh Tín là "chịu liền", không cần bàn đến thù lao.

La Thoại Tân và Băng Châu trong một cảnh phim.

Theo lời Băng Châu, khi ra Vũng Tàu quay ngoại cảnh, hãng phim thuê một biệt thự cho đoàn, mỗi người một phòng, trong đoàn còn có nghệ sĩ La Thoại Tân. Hai diễn viên chính khi ấy trạc tuổi nhau, cảnh biển lại thơ mộng, những phân đoạn tình tứ nhưng Băng Châu nói thẳng với bạn diễn: "Tín à, tui với ông là không có được đâu". Với nữ diễn viên "có những người mãi mãi là bạn, không bao giờ trở thành người yêu".

Nguyễn Chánh Tín và La Thoại Tân.

Đây là vai chính đầu tiên của Nguyễn Chánh Tín trên màn bạc. Trước đó, anh đã được giới trẻ biết đến với tư cách một giọng ca học trò được yêu thích. Trong phim, diễn xuất tự nhiên, chân thành cùng vẻ ngoài thư sinh đã giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng.

Thành công của bộ phim cũng giúp nhiều đạo diễn và hãng phim nhận ra tiềm năng của Nguyễn Chánh Tín, mở ra cho anh hàng loạt cơ hội mới trong sự nghiệp điện ảnh.

Nguyễn Chánh Tin và Băng Châu.

Có thể nói Vĩnh biệt tình hè là vai diễn phù hợp với Nguyễn Chánh Tín ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Trong hình tượng chàng sinh viên si tình, anh đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc, từ những rung động đầu đời đến nỗi đau của một mối tình bi thương.

Được trình chiếu đúng vào mùa hè, khi phượng đỏ rực khắp phố phường và sân trường vắng bóng học sinh, nhanh chóng trở thành món quà tinh thần đặc biệt dành cho tuổi trẻ. Khán giả tìm thấy trong đó hình ảnh của chính mình qua những cảm xúc gần gũi, được thể hiện bằng diễn xuất của dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng kỹ thuật điện ảnh khá hiện đại so với thời điểm ấy.

Sau khi bộ phim trình chiếu, cuối năm đó Nguyễn Chánh Tín lập gia đình với ca sĩ Bích Trâm. Sau thành công của Vĩnh biệt tình hè , Nguyễn Chánh Tín tiếp tục tham gia bộ phim Đời chưa trang điểm của hãng Lam Sơn Phim.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín qua đời vào ngày 4/1/2020 tại nhà riêng ở Quận 7, TP.HCM, hưởng thọ 68 tuổi.

Từ đây, con đường điện ảnh của nam diễn viên đẹp trai này chính thức rộng mở. Sau năm 1975, Nguyễn Chánh Tín tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của điện ảnh Việt Nam. Hàng loạt vai diễn ấn tượng đã đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao, nổi bật nhất là vai Nguyễn Thành Luân trong loạt phim Ván bài lật ngửa, một dấu son đặc biệt trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Bên cạnh Nguyễn Chánh Tín, bộ phim còn có sự góp mặt của Hoài Mỹ - gương mặt được khán giả tuổi teen thời ấy rất yêu mến. Với vẻ đẹp trong sáng cùng lối diễn tự nhiên, Hoài Mỹ ghi dấu ấn qua 2 bộ phim nổi tiếng là Trường tôi và Vĩnh biệt tình hè.

Hoài Mỹ và Băng Châu.

Mối duyên nghệ thuật giữa Băng Châu và Nguyễn Chánh Tín không dừng lại ở Vĩnh biệt tình hè. Sau năm 1975, cả 2 cùng hoạt động ở đoàn kịch nói Bông Hồng. Hai người sau đó còn tái hợp trong phim Giữa hai làn nước của đạo diễn Bùi Sơn Duân, thực hiện sau năm 1975.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi mùa hè trở lại, những hình ảnh của Vĩnh biệt tình hè vẫn gợi lên trong lòng nhiều người một khoảng trời ký ức đẹp. Bộ phim không chỉ lưu giữ một câu chuyện tình học trò lãng mạn mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một ngôi sao lớn trên màn bạc Việt Nam - tài tử Nguyễn Chánh Tín.

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín hát "Mưa hồng":

Ảnh: Tư liệu của Màn ảnh

Video: Phương Nam Phim