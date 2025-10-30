Đầu tháng 11/2025, khán giả truyền hình được thấy tài biến hóa của NSND Trịnh Kim Chi qua 2 nhân vật trái ngược trong Trà ma nữ và Mật ngọt tựa khói sương.

Được đạo diễn Hoàng Mập tin tưởng Trịnh Kim Chi đã nỗ lực thể hiện khả năng hóa thân 2 vai diễn quan trọng. Đặc biệt, trong Mật ngọt tựa khói sương, nữ nghệ sĩ quyết định không trang điểm, hoàn toàn để mặt mộc suốt quá trình đóng vai bà Tám Luông.

NSND Trịnh Kim Chi trong phim "Mật ngọt tựa khói sương". Ảnh: NVCC

Đạo diễn Hoàng Mập chia sẻ: "Dù đã làm nghề nhiều năm, tôi vẫn ngạc nhiên khi một diễn viên tên tuổi quyết định không sử dụng lớp trang điểm nào. Với kinh nghiệm từ thập niên 90, chị luôn hoàn tất các cảnh quay nhanh nhất".

Trong Mật ngọt tựa khói sương, bà Tám Luông là phụ nữ góa bụa tái giá, mưu sinh bằng nghề bán chuối rán để nuôi con trai Thanh (Trần Nhật Hào). Cuộc sống của bà tăm tối khi người chồng thứ 2 lái xe ôm qua loa, thường xuyên say xỉn và bạo hành gia đình.

Cao trào bi kịch xảy ra khi con trai mất tích, trở thành nạn nhân của đường dây buôn người xuyên biên giới. Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ nạn mua bán người với hàng nghìn trường hợp bị lừa đảo mỗi năm nên câu chuyện của bà Tám Luông trở nên chân thực và gần gũi với vấn đề xã hội đương thời.

NSND Trịnh Kim Chi trong phim "Trà ma nữ". Ảnh: NVCC

Ngược lại, trong Trà ma nữ, Trịnh Kim Chi đảm nhận vai bà Bảy Trà - doanh nhân thành đạt, độc thân giàu có, nắm giữ đế chế trà lớn nhất vùng. Với vẻ ngoài quý phái, sắc sảo, nhân vật này tương phản hoàn toàn với bà Tám Luông.

Tính cách mạnh mẽ và tham vọng của bà thể hiện rõ khi phản đối con gái Cẩm Loan (Phương Ngân) yêu Hoài Tâm (Lê Trung Hiếu) - chàng trai nghèo khó. Bà không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn phá vỡ tình yêu đó và sắp đặt con gái lên xe hoa với ông Bùi Nguyên Thủy giàu có.

Mật ngọt tựa khói sương phát sóng trên YouTube SCTV hàng ngày từ 2/11. Trà ma nữ được chiếu trên kênh SCTV14 mỗi ngày từ 3/11.

NSND Trịnh Kim Chi trong phim "Trà ma nữ":