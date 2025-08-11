Năm 1997 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong ngành truyền hình Việt Nam khi các chương trình ca nhạc quốc tế trên VTV3 bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả trẻ. MC Diễm Quỳnh, hiện là Phó Trưởng Ban văn nghệ của Đài truyền hình Việt Nam, cùng Kiều Trinh và Minh Ngọc khi ấy là những gương mặt tiên phong trong việc giới thiệu âm nhạc quốc tế tới khán giả Việt.

"Chúng tôi thường khai thác những video ca nhạc của nước ngoài để giới thiệu cho các bạn vào những giờ chiếu rất khuya", MC Diễm Quỳnh chia sẻ. Dù phát sóng vào khoảng 22-23 giờ đêm, chương trình vẫn được đông đảo khán giả theo dõi.

MC Diễm Quỳnh.

Bước chuyển mình quan trọng diễn ra khi Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật có hiệu lực tại Việt Nam. Việc sử dụng video ca nhạc quốc tế không có bản quyền phải dừng lại. Thay vào đó, VTV3 hợp tác với một công ty chính thức mua bản quyền MTV Asia để phát sóng.

Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích. MTV hàng tuần gửi tài liệu và băng video ca nhạc chính gốc, giúp nâng cao chất lượng chương trình đáng kể. Công nghệ sản xuất cũng được cải tiến với hệ thống màn hình ảo và kỹ thuật chroma key, tạo ra hình ảnh hiện đại tương tự các MC của MTV Asia.

MC Diễm Quỳnh năm 1996.

BTV Tường Linh - một trong những gương mặt quen thuộc của chương trình - cho biết đây là lần đầu anh xuất hiện trên sóng truyền hình thông qua Tạp chí MTV. Công việc phỏng vấn các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong Góc nhìn MTV đã mang lại cho anh nhiều trải nghiệm quý báu.

Thời điểm đó, các nền tảng giải trí còn rất hạn chế. Không có Internet, không có YouTube như hiện tại, MTV trở thành cửa sổ duy nhất giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận âm nhạc quốc tế. Chương trình không chỉ giải trí mà còn trở thành công cụ học ngoại ngữ hiệu quả.

BTV Tường Linh.

"Có lẽ chính những năm tháng đầu tiên có MTV cũng là những năm tháng mà thế hệ trẻ Việt Nam luyện ngoại ngữ và học ngoại ngữ nhiều nhất", MC Diễm Quỳnh bày tỏ.

Sau 1 năm hoạt động, kho tài liệu của đài tích lũy được hai tủ toàn video MTV. Đội ngũ sản xuất làm việc liên tục, tạo ra hai chương trình mỗi tuần như MTV Asia Hit List và MTV miền nhiệt đới.

Trong bối cảnh thông tin còn hạn chế, không có băng đĩa nhiều, MTV trên VTV trở thành cầu nối quan trọng, đưa các ngôi sao quốc tế đến gần khán giả Việt Nam. MTV đã phát triển thành hiện tượng văn hóa, góp phần định hình thị hiếu âm nhạc và nâng cao khả năng ngoại ngữ cho cả một thế hệ 9X.

MC Diễm Quỳnh chia sẻ về MTV:

Ảnh, video: VTV