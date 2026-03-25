Hà Trang duy trì thói quen ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và chăm sóc da đều đặn mỗi ngày thay vì phụ thuộc vào các phương pháp làm đẹp phức tạp.

Theo Đỗ Hà Trang, làn da đẹp không đến từ những sản phẩm đắt tiền mà từ sự kiên trì và hiểu rõ nhu cầu của bản thân. Cô thường xuyên cập nhật các xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội nhưng luôn chọn lọc kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

"Không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy tôi ưu tiên thử nghiệm từ từ để tìm ra cách tốt nhất với mình", cô chia sẻ.

Bên cạnh việc chăm sóc da, người đẹp đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống và luyện tập. Hà Trang ưu tiên các thực phẩm lành mạnh như rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ngọt và thức ăn nhiều dầu mỡ. Cô cũng duy trì vận động nhẹ nhàng để giữ vóc dáng săn chắc, dẻo dai. Theo cô, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vẻ đẹp: "Khi mình vui vẻ, thoải mái thì gương mặt tự nhiên cũng rạng rỡ hơn, đó là điều không loại mỹ phẩm nào thay thế được".

Song song với việc chăm sóc bản thân, Hà Trang định hướng phát triển hình ảnh gắn với các hoạt động cộng đồng và quảng bá du lịch. Là Á hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, cô mong muốn đồng hành cùng các chương trình xúc tiến du lịch, đặc biệt là giới thiệu những địa phương giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác mạnh. Người đẹp cho rằng du lịch không chỉ là ngành kinh tế mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần kể câu chuyện về một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc.

"Tôi tin mỗi người đẹp đều có thể trở thành một ‘đại sứ hình ảnh’ nếu có định hướng rõ ràng. Tôi muốn kết hợp các dự án nghệ thuật và hoạt động truyền thông để lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế", Hà Trang nói. Trong thời gian tới, cô dự định gắn các bộ ảnh thời trang với bối cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh nhằm góp phần quảng bá điểm đến.

Mới đây, Đỗ Hà Trang giới thiệu bộ ảnh thời trang mới mang gam màu pastel ngọt ngào. Trong loạt hình, người đẹp diện những thiết kế váy trắng bồng bềnh, tạo hình giữa không gian phủ đầy hoa tươi với tông hồng phấn, xanh baby chủ đạo. Tổng thể bộ ảnh gợi cảm giác mềm mại, bay bổng, như hình ảnh “nàng thơ” bước ra từ khu vườn cổ tích.

Người đẹp lựa chọn lối trang điểm trong veo, nhấn nhẹ vào đôi mắt và làn môi hồng tự nhiên, tôn lên gương mặt thanh tú. Mái tóc dài uốn nhẹ, buông xõa giúp tăng vẻ dịu dàng, nữ tính. Bộ ảnh tiếp tục thể hiện sự nhất quán trong phong cách mà cô theo đuổi - thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn có dấu ấn riêng.

Đỗ Hà Trang được biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 4 tại cuộc thi The Miss Globe 2024. Trước đó, cô từng đạt Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 và Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.