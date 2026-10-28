Theo Quyết định số 3299 ngày 26/10 của Bộ trưởng Y tế, thời hạn giữ chức vụ của TS Đặng Ngọc Huy là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2026.

Ông Đặng Ngọc Huy (sinh năm 1977, trình độ Tiến sĩ Y học) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên từ năm 2019. Tháng 7/2025, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu ngành Y tế Thái Nguyên sau khi sáp nhập với tỉnh Bắc Kạn.

Ông Đặng Ngọc Huy nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh

Vụ Tổ chức cán bộ là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý về lĩnh vực tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

Người tiền nhiệm của ông Huy là ông Nguyễn Hồng Sơn, sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11. Hiện Vụ Tổ chức cán bộ có 3 Phó Vụ trưởng gồm: Bà Lê Lan Hương, ông Trần Văn Khanh và ông Lại Vũ Kim.