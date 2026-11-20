Công ty săn đầu người đã bắt đầu tiếp cận các ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế CEO Nvidia. Ứng viên sáng giá nhất lại từng là cấp dưới của ông Jensen Huang.

CEO Arm Rene Haas được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế CEO Nvidia. Ảnh: Arm

Theo hãng tin Bloomberg, đội ngũ tuyển dụng nhân sự cấp cao do Hội đồng quản trị Nvidia ủy quyền đã chính thức tiếp cận ông Rene Haas, CEO của tập đoàn thiết kế bán dẫn Arm Holdings (Vương quốc Anh) nhằm thay thế nhà sáng lập Jensen Huang.

Cụ thể, công ty tư vấn tuyển dụng Heidrick & Struggles - đơn vị được Hội đồng quản trị Nvidia thuê để tìm kiếm người kế nhiệm - đã bắt đầu liên hệ với danh sách các ứng viên tiềm năng, trong đó có Rene Haas. Ông gia nhập Arm từ năm 2013 và giữ chức CEO từ năm 2022.

Tuần trước, ông Huang từ chức vì bê bối tình ái với một phụ nữ bị tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp nước ngoài.

Ở tuổi 64, Rene Haas được giới phân tích đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo tối cao tại đế chế chip trị giá 3.600 tỷ USD.

Lợi thế lớn nhất của ông Haas là sự am hiểu sâu sắc văn hóa và hoạt động của chính Nvidia, khi ông từng có 7 năm làm việc tại đây (giai đoạn 2006 - 2013) trên cương vị Phó Chủ tịch kiêm phụ trách mảng sản phẩm điện toán.

Bên cạnh ông Haas, danh sách các ứng viên tiềm năng khác đang được đồn đoán còn bao gồm ông Ian Buck (Phó Chủ tịch phụ trách mảng điện toán siêu quy mô của Nvidia), bà Lisa Su (CEO hãng chip AMD) và ông Johny Srouji (Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ phần cứng của Apple).

Hiện tại, Arm Holdings đang cung cấp bản quyền kiến trúc chip cho khoảng 500 đối tác trên toàn thế giới, bao gồm chính Nvidia, Apple, Samsung và Qualcomm.

Với hơn 7.000 nhân sự và mức định giá thị trường đạt 196 tỷ USD, Arm là tập đoàn công nghệ lớn nhất có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Phát biểu tại một hội nghị công nghệ ở Austin, bang Texas, Mỹ hôm 18/11, ông Rene Haas đã dành nhiều lời trân trọng cho người sếp cũ: "Jensen Huang là một huyền thoại. Những gì ông ấy xây dựng tại Nvidia mang tầm vóc lịch sử. Không có nhiều nhà vô địch như vậy trên thế giới".

Song song với quá trình tìm kiếm CEO mới, ban lãnh đạo Nvidia cũng tìm cách dập tắt làn sóng đồn đoán về khả năng ông Jensen quay trở lại nắm quyền.

Trước đó vào ngày 17/11, nhà sáng lập Nvidia lần đầu phá vỡ sự im lặng khi tuyên bố ông sẽ "lấy làm vinh dự" nếu được trở lại làm CEO vì lợi ích của cổ đông, nhân viên và nước Mỹ.

Lời ngỏ ý được đưa ra giữa bối cảnh Tổng thống Donald Trump cùng nhiều nhân vật có tiếng nói tại Thung lũng Silicon như tỷ phú Elon Musk và cựu CEO Uber Travis Kalanick công khai kêu gọi phục chức cho ông.

Tuy nhiên, tại buổi công bố báo cáo kết quả tài chính quý III năm tài khóa 2027 trong tuần này, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones khẳng định dứt khoát rằng Hội đồng quản trị "không có ý định phục chức CEO cho ông Jensen".

Ông nhấn mạnh dù đây là một cuộc chuyển giao bất ngờ, ban lãnh đạo đang chủ động xử lý các hệ quả để đảm bảo sự ổn định của tập đoàn.

Hiện tại, Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress đang đảm nhận vai trò Quyền CEO. Trong buổi báo cáo ngày 17/11, bà Kress công bố doanh thu quý III của Nvidia đạt mức kỷ lục 115,84 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu và dòng chip thế hệ mới Vera Rubin.

(Theo The Guardian)