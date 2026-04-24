XEM VIDEO: Nhân viên gác chắn kể lại khoảnh khắc người đàn ông say xỉn tông gãy cần chắn khi tàu sắp tới

Ngày 24/4, PV VietNamNet có mặt tại gác chắn Km919+198 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (giao tỉnh lộ 622C, xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) để gặp anh Lê Bảo (SN 1986, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), nhân viên trực gác khi xảy ra sự việc.

Anh Bảo cho biết đã có hơn 15 năm làm nghề nhưng đây là lần đầu gặp tình huống như vậy.

Theo lời kể, khoảng 11h01 trưa 23/4, khi tàu khách SE2 chuẩn bị chạy qua, anh cùng đồng nghiệp tiến hành đóng gác chắn theo quy trình. Sau khi thanh chắn đã hạ hoàn toàn và tín hiệu được phát, một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn di chuyển tới khu vực giao cắt và va chạm trực diện với cần chắn.

Cú va chạm khiến xe máy và tài xế ngã sát đường ray, chỉ cách vài chục cm.

“Chúng tôi lập tức chạy tới hỗ trợ, kéo xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý thanh chắn bị gãy để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu và yêu cầu tài xế rời khỏi khu vực đường ray. Tuy nhiên, người này sau đó vẫn tiếp tục dựng xe khi phương tiện còn nổ máy, tiềm ẩn nguy cơ lao trở lại đường sắt”, anh Bảo kể.

Anh Bảo cho biết phần nào thông cảm vì thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế có mùi rượu bia nồng nặc và không làm chủ được hành vi. “Sau khi đoàn tàu chạy qua, người này bình tĩnh lại, đã xin lỗi và thừa nhận sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được tình huống”, anh Bảo nói.

Vị trí người đàn ông say xỉn ngã sau khi tông vào gác chắn.

Theo anh, thời điểm đó tàu khách đang đến rất gần, nếu không xử lý kịp thời có thể gây mất an toàn nghiêm trọng. Dù đã nhiều lần được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm, người đàn ông vẫn không chấp hành.

“Trong tình huống đó, tôi buộc phải xô ra, dùng chân tác động một cái để anh ta đứng ra ngoài, nhằm đảm bảo an toàn cho chính người đó và cho đoàn tàu, chứ không có mục đích xấu...”, anh Bảo chia sẻ.

Anh Lê Bảo.

Cùng trực gác chắn, anh Nguyễn Tăng Lẫm (SN 1978, trú xã Thọ Phong) cho biết việc xử lý khi đó diễn ra trong bối cảnh khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho đoàn tàu và người tham gia giao thông.

“Thời điểm tàu sắp đến, chúng tôi buộc phải nhanh chóng đưa người và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều người xem clip đăng tải trên mạng có thể chưa hiểu hết tình huống, nhưng khi làm nhiệm vụ, chúng tôi phải ưu tiên an toàn cho đoàn tàu, hàng trăm hành khách và cả người điều khiển xe máy”, anh Lẫm giải thích.

Anh Nguyễn Tăng Lẫm.

Đề xuất sớm lắp đặt các bảng cảnh báo

Theo anh Bảo, trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, các nhân viên gác chắn cũng thường xuyên hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố tại khu vực giao cắt.

“Có những trường hợp người đi đường bị té ngã, trầy xước, anh em trực gác chắn cũng hỗ trợ sơ cứu, băng bó vết thương ban đầu”, anh nói.

Anh Bảo cũng cho biết, đây là lần thứ 3 trong khoảng 4 năm xảy ra tình huống người điều khiển xe máy tông vào gác chắn tại khu vực này, phần lớn liên quan đến việc sử dụng rượu bia.

Từ thực tế trên, anh đề xuất tại điểm giao cắt nơi mình đang làm việc cần sớm lắp đặt các bảng cảnh báo về hành vi cố tình vượt gác chắn, đồng thời bổ sung thông tin về mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn để nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Gác chắn sau sự cố đã được sửa lại ngay trong trưa 23/4.

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.Q.T. (40 tuổi, trú thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh) - người điều khiển xe máy tông gãy gác chắn đường sắt.

Kết quả kiểm tra xác định, ông T. có nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/L khí thở (mức 3), là mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của tài xế để xử lý các vi phạm, gồm: điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh gác chắn và làm hư hỏng thiết bị an toàn giao thông.