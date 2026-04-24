Sáng 24/4, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.Q.T. (40 tuổi, trú thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh) - người điều khiển xe máy tông gãy gác chắn đường sắt.

Kết quả kiểm tra xác định, ông T. có nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/1 lít khí thở (tương đương quá 80 mg/100 ml máu - mức 3), là mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của người này để xử lý hàng loạt hành vi vi phạm, gồm: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh gác chắn, làm hư hỏng thiết bị an toàn giao thông và điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Theo quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hiện hành, hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh gác chắn, tín hiệu cảnh báo tàu bị phạt tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Đối với hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt ngưỡng cao nhất theo quy định, mức phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Trước đó, khoảng 11h trưa 23/4, tại Km3+330 đường tỉnh 622C, giao với lý trình Km919+198 tuyến đường sắt Bắc – Nam (xã Thọ Phong), ông T. điều khiển xe máy trong tình trạng có biểu hiện sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, lao vào gác chắn đường sắt đã hạ xuống để tàu hỏa chuẩn bị đi qua, khiến phương tiện ngã xuống đường, thanh chắn bị hư hỏng.

Sau vụ việc, CSGT khu vực 2 (Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Công an xã Thọ Phong tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau đó, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc trên. Hình ảnh cho thấy người đàn ông điều khiển xe máy lao tới, tông mạnh vào gác chắn rồi ngã xuống khu vực sát đường ray.

Hai nhân viên đường sắt nhanh chóng hỗ trợ người gặp nạn, đồng thời dọn dẹp chướng ngại vật để đảm bảo an toàn chạy tàu, nhưng người này vẫn ở gần khu vực nguy hiểm. Một nhân viên gác chắn đã dùng chân tác động, yêu cầu người đàn ông rời khỏi khu vực sát đường ray khi tàu sắp đến.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Trong đó, một số ý kiến cho rằng người đàn ông quá coi thường tính mạng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt quá bực tức mới dẫn đến hành động như vậy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.