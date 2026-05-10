Anh Nguyễn Đức Lợi (SN 1971), chủ trại hòm (cơ sở mai táng) ở tỉnh Tây Ninh xác nhận với PV VietNamNet, tối 5/5 vừa qua, anh đã hỗ trợ một nhân viên đổi thưởng 5 tờ vé số độc đắc với tổng giải thưởng 10 tỷ đồng.

Anh Lợi cho hay, nhân viên của anh tên V. (43 tuổi, quê Tây Ninh).

Sáng 5/5, trong lúc uống cà phê, anh V. đã mua vài tờ vé số từ người bán dạo. Chiều cùng ngày, trong khi cùng cả nhóm đi làm dịch vụ mai táng, anh V. dò kết quả xổ số và phát hiện, 5 tờ vé số với dãy số 742546 của mình trùng khớp với giải đặc biệt của xổ số Vũng Tàu.

Nhân viên trại hòm hay tin trúng số trong lúc đang đi làm. Ảnh cắt từ clip

“V. cùng các nhân viên nhảy lên hò reo sung sướng khi hay tin trúng số. Tôi cũng mừng cho cậu ấy”, anh Lợi nói.

Anh Lợi cho biết thêm, anh V. đã có 6 năm làm việc tại cơ sở mai táng của anh. Hoàn cảnh của vợ chồng anh V. khá khó khăn, nhiều năm qua vẫn luôn chăm chỉ làm việc để trang trải cuộc sống.

Ngay trong tối 5/5, anh Lợi đã hỗ trợ nhân viên liên hệ với đại lý vé số tại phường Thanh Điền (Tây Ninh) để đổi thưởng. Anh V. nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản. Số tiền thực anh nhận được sau thuế là 9 tỷ đồng.

“Sau khi trúng số, cậu ấy xin nghỉ việc 1 ngày vừa để bình ổn tâm trạng, vừa để lo cho mẹ già đang ốm đau. Hiện tại, V. đã đi làm trở lại, cậu ấy vẫn giản dị và cần mẫn như thường lệ”, anh Lợi nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Lan (chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, tỉnh Tây Ninh) cho hay, tối 5/5, chị trực tiếp đổi thưởng 5 vé số độc đắc cho một nhân viên trại hòm với tổng giá trị 10 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.

“Đi đổi thưởng cùng nhân viên là chủ của trại hòm. Người trúng thưởng lúc đó vẫn bất ngờ đến run rẩy vì số tiền thưởng quá lớn”, chị Lan cho hay.