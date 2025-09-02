Theo People, người phụ nữ tên Milly bắt đầu chơi xổ số cùng nhóm đồng nghiệp tại một nhà máy ở Columbus từ năm 2012. Họ có thói quen góp tiền chung để mua vé số, vừa để giải trí, vừa nuôi dưỡng niềm hy vọng nhỏ bé rằng một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười.

Bà Milly (áo hồng) thay mặt cả nhóm nhận giải. Ảnh: Hoosier Lottery

Dù sau này không còn làm việc cùng nhau, bà Milly vẫn duy trì thói quen này như một phần ký ức đẹp gắn liền với tình bạn.

Và rồi phép màu cuối cùng cũng xảy ra. Ngày 16/8 vừa qua, bà Milly bất ngờ mua được tấm vé số trúng giải tại một trạm xăng ở địa phương. Giải độc đắc lên tới 9,9 triệu USD.

Ngay lập tức được bà Milly chia sẻ tin vui với những người bạn lâu năm.

Điện thoại của Tony, một thành viên trong nhóm đang sạc trên kệ bếp thì rung bần bật vì những tin nhắn tới tấp. Ông kể lại: "Tôi đang ngồi ăn tối thì đọc được tin nhắn Milly đã trúng giải. Lúc đó, tôi không thể ăn thêm được nữa".

3 thành viên còn lại là Kendra, Jenny và Roxanne cũng ngạc nhiên tới mức "không dám tin điều đó là sự thật".

Tới ngày 28/8, Milly cùng 4 người bạn của mình đã tập trung tại Văn phòng Thanh toán Giải thưởng Xổ số Hoosier ở trung tâm thành phố Indianapolis, để nhận thưởng. Theo chia sẻ từ đơn vị tổ chức, bà Milly đã quyết định chia sẻ giải thưởng với những người bạn lâu năm trong nhóm.

Dù mỗi người trong nhóm có kế hoạch sử dụng khoản tiền trúng giải khác nhau như mua nhà, mua xe hay gửi tiết kiệm nhưng tất cả đều đồng ý rằng, giải thưởng này không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn khiến tình bạn của họ thêm khăng khít.